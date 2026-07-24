Nemecko má nového spasiteľa. Klopp sa stal oficiálne trénerom reprezentácie

Nemeckú futbalovú reprezentáciu povedie tréner Jürgen Klopp. Ako nového kormidelníka národného tímu ho v piatok na tlačovej konferencii vo svojom sídle predstavil Nemecký futbalový zväz (DFB). Klopp podpísal zmluvu do roku 2030.
„Nationalelf“ bude viesť muž, ktorý doviedol Liverpool k triumfu v Lige majstrov v roku 2019 a anglickému titulu o rok neskôr. S „The Reds“ získal aj európsky Superpohár, FA Cup, dvakrát Ligový pohár a anglický Superpohár.
Klopp predtým viedol Borussiu Dortmund, s ktorou sa radoval zo zisku nemeckého titulu v rokoch 2011 a 2012, tamojšieho pohára a dvakrát aj Superpohára.
Jeho zmluva nadobudne platnosť 15. augusta. „Je pre mňa veľkou cťou sedieť tu. Mal som predstavu, aká veľká je táto práca, ale keď sa do nej naozaj ponoríte, zodpovednosť cítite ešte intenzívnejšie. Je to pre mňa veľmi výnimočný deň,“ povedal Klopp podľa agentúry DPA.
Prezident DFB Bernd Neuendorf, ktorý uviedol, že rokovania sa týkali viacerých „zložitých otázok“, dodal: „Od samého začiatku bol náš preferovaný kandidát.“
S Liverpoolom sa Klopp rozlúčil po sezóne 2023/24 a následne si oddýchol od trénerskej práce, no ujal sa pozície globálneho šéfa pre futbal v spoločnosti Red Bull. Počas rokovaní s DFB však povedal, že jeho „batérie sú opäť nabité“. Diskusie sa zamerali najmä na jeho reklamné zmluvy a na to, či budú zlučiteľné s pôsobením pri reprezentácii.
Po niekoľkých týždňoch rokovaní sa napokon podarilo nájsť riešenie. Proces mierne skomplikovalo aj to, že Klopp bol počas majstrovstiev sveta v USA, Mexiku a Kanade ako televízny expert stanice MagentaTV.
Klopp uviedol, že Red Bull súhlasil s „veľkorysou“ dohodou, ktorá mu umožnila odísť z pozície, v ktorej dohliadal na futbalové kluby patriace do siete spoločnosti po celom svete vrátane RB Lipsko a New York Red Bulls.
DFB vyplatí nadácii Red Bullu ako kompenzáciu jeden milión eur a štadión RB Lipsko bude do roku 2030 hostiť tri domáce zápasy nemeckej reprezentácie. Neuendorf poďakoval Red Bullu za „pomerne rýchlu“ dohodu.
Nemecko hľadalo nového trénera po tom, čo bol Julian Nagelsmann nútený odstúpiť po vypadnutí reprezentácie v šestnásťfinále nedávnych MS s Paraguajom. Išlo už o tretí neúspech na veľkom turnaji za sebou, pričom Nemci nevyhrali zápas vo vyraďovacej fáze MS od triumfu na šampionáte v roku 2014.
Klopp má na prípravu svojho tímu pred ďalším zápasom deväť týždňov. V úlohe reprezentačného trénera zažije debut 24. septembra v Amsterdame v zápase Ligy národov proti Holandsku.
Stal sa trinástym hlavným trénerom mužskej reprezentácie Nemecka. DFB zároveň potvrdil za asistentov trénera jeho dlhoročných spolupracovníkov Petra Krawietza a Pepijna Lijndersa, ako aj bývalého hráča Borussie Dortmund Svena Bendera.
Bývalý nemecký reprezentant a majster sveta z roku 2014 Per Mertesacker, ktorý osem rokov viedol mládežnícku akadémiu Arsenalu, sa od januára ujme funkcie športového riaditeľa DFB.