Veľký návrat je na spadnutie. Klopp by mal prevziať nemeckú reprezentáciu už čoskoro

Tréner Jürgen Klopp.
Tréner Jürgen Klopp. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. júl 2026 o 15:43
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Na lavičke nahradí Juliana Nagelsmanna.

Jürgen Klopp by sa mal v priebehu budúceho týždňa stať novým trénerom nemeckej futbalovej reprezentácie.

Podľa agentúry DPA sa jeho oficiálne predstavenie očakáva vo štvrtok alebo v piatok. Zmluva má platiť do roku 2030.

Klopp mal v nedeľu v pláne osobne sledovať finále futbalových MS medzi Argentínou a Španielskom v East Rutherforde, na šampionáte pôsobí ako televízny expert.

Bývalý tréner Borussie Dortmund a FC Liverpool sa stane nástupcom Juliana Nagelsmanna a v Nemecku veria, že práve on je tým správnym mužom, ktorý môže v budúcnosti priviesť národný tím späť medzi špičku.

Nagelsmann rezignoval po treťom neúspechu Nemecka za sebou na svetovom šampionáte, keď jeho mužstvo vypadlo v šestnásťfinále s Paraguajom.

Pred viac ako týždňom sa Klopp v New Yorku stretol s prezidentom Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Berndom Neuendorfom a jeho zástupcom Hansom-Joachimom Watzkem, s ktorým sa pozná zo spoločného pôsobenia v Dortmunde.

Účastníci rokovaní dosiahli predbežnú dohodu. Neuendorf a Watzke sa stretli aj s generálnym riaditeľom Red Bullu Oliverom Mintzlaffom.

Klopp má v tejto spoločnosti zmluvu na pozícii globálneho šéfa futbalu do roku 2029.

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