Veľký návrat je na spadnutie. Klopp by mal prevziať nemeckú reprezentáciu už čoskoro

Jürgen Klopp by sa mal v priebehu budúceho týždňa stať novým trénerom nemeckej futbalovej reprezentácie.
Podľa agentúry DPA sa jeho oficiálne predstavenie očakáva vo štvrtok alebo v piatok. Zmluva má platiť do roku 2030.
Klopp mal v nedeľu v pláne osobne sledovať finále futbalových MS medzi Argentínou a Španielskom v East Rutherforde, na šampionáte pôsobí ako televízny expert.
Bývalý tréner Borussie Dortmund a FC Liverpool sa stane nástupcom Juliana Nagelsmanna a v Nemecku veria, že práve on je tým správnym mužom, ktorý môže v budúcnosti priviesť národný tím späť medzi špičku.
Nagelsmann rezignoval po treťom neúspechu Nemecka za sebou na svetovom šampionáte, keď jeho mužstvo vypadlo v šestnásťfinále s Paraguajom.
Pred viac ako týždňom sa Klopp v New Yorku stretol s prezidentom Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Berndom Neuendorfom a jeho zástupcom Hansom-Joachimom Watzkem, s ktorým sa pozná zo spoločného pôsobenia v Dortmunde.
Účastníci rokovaní dosiahli predbežnú dohodu. Neuendorf a Watzke sa stretli aj s generálnym riaditeľom Red Bullu Oliverom Mintzlaffom.
Klopp má v tejto spoločnosti zmluvu na pozícii globálneho šéfa futbalu do roku 2029.