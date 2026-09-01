Škrtelov materský klub utrpel poriadny debakel. Dvoma gólmi k tomu prispel Kucka

Víkendové zápasy 3. kola VII. ligy ObFZ Prievidza priniesli hneď dva zápasy, v ktorých sa domáci tím zaskvel dvojciferným počtom gólov.
Kým Bánovce nad Bebravou zdolali Bošany 11:0, ešte vyšším skóre uspel pred svojimi fanúšikmi Pravenec, ktorý deklasoval Ráztočno 13:0.
V obci s vyše 1200 obyvateľmi od novej sezóny pôsobí aj bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka. Už v príprave parádne skóroval z priameho kopu proti Uhrovcu a v nedeľu strelil aj prvé súťažné góly.
K demolácii Ráztočna, v ktorom vyrastal a v závere kariéry aj krátko hrával Martin Škrtel, prispel dvoma gólmi. V 17. minúte zvyšoval na priebežných 2:0 a v 33. minúte strelil už siedmy gól Pravenca.
Podobne ako v prvom domácom zápase proti Zemianskym Kostoľanom (7:4) odohral Kucka kompletnú minutáž, hoci má dlhoročné problémy s kolenom.
Vlani to skúšal v III. lige vo farbách Baníka Prievidza, ale napokon odohral len sedem zápasov. Tempo oboch líg je výrazne odlišné a zrejme v tretej najvyššej súťaži narazil na zdravotné limity.
Zdalo sa, že po pôsobení v Prievidzi definitívne zavesí kopačky na klinec, no v 39 rokoch si chcel zahrať s kamarátmi, s ktorými sa pozná odmalička.
"Najväčšiu zásluhu na tom, že prišiel k nám hrať, má jeho kamarát Štefan Stopka. Je to veľmi pozitívne pre náš klub, chalanov a celú obec. Je to veľká pocta," povedal pre Šport.sk šéf klubu Mohamad Faroq Wahid.
Juraj Kucka má za sebou úspešnú profesionálnu kariéru, v ktorej pôsobil v Sparte Praha či AC Miláno a v drese Slovana Bratislava si zahral aj v Lige majstrov.
Počas šestnástich rokov odohral za Slovensko dovedna 112 zápasov a v historickom reprezentačnom rebríčku figuruje na treťom mieste.
Futbaloví fanúšikovia by ho v ďalšom zápase mohli vidieť už v nedeľu 6. septembra, keď Pravenec hostí doma TJ Sokol Biskupice.