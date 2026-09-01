    Škrtelov materský klub utrpel poriadny debakel. Dvoma gólmi k tomu prispel Kucka

    Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka v drese Pravenca.
    Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka v drese Pravenca. (Autor: FK Tatra Pravenec/ facebook)
    Sportnet|1. sep 2026 o 11:00
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    Juraj Kucka strelil oba góly v prvom polčase.

    Víkendové zápasy 3. kola VII. ligy ObFZ Prievidza priniesli hneď dva zápasy, v ktorých sa domáci tím zaskvel dvojciferným počtom gólov. 

    Kým Bánovce nad Bebravou zdolali Bošany 11:0, ešte vyšším skóre uspel pred svojimi fanúšikmi Pravenec, ktorý deklasoval Ráztočno 13:0

    V obci s vyše 1200 obyvateľmi od novej sezóny pôsobí aj bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka. Už v príprave parádne skóroval z priameho kopu proti Uhrovcu a v nedeľu strelil aj prvé súťažné góly.

    K demolácii Ráztočna, v ktorom vyrastal a v závere kariéry aj krátko hrával Martin Škrtel, prispel dvoma gólmi. V 17. minúte zvyšoval na priebežných 2:0 a v 33. minúte strelil už siedmy gól Pravenca.

    Podobne ako v prvom domácom zápase proti Zemianskym Kostoľanom (7:4) odohral Kucka kompletnú minutáž, hoci má dlhoročné problémy s kolenom. 

    Vlani to skúšal v III. lige vo farbách Baníka Prievidza, ale napokon odohral len sedem zápasov. Tempo oboch líg je výrazne odlišné a zrejme v tretej najvyššej súťaži narazil na zdravotné limity. 

    Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka v drese Pravenca.
    Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka v drese Pravenca. (Autor: FK Tatra Pravenec/ facebook)

    Zdalo sa, že po pôsobení v Prievidzi definitívne zavesí kopačky na klinec, no v 39 rokoch si chcel zahrať s kamarátmi, s ktorými sa pozná odmalička. 

    "Najväčšiu zásluhu na tom, že prišiel k nám hrať, má jeho kamarát Štefan Stopka. Je to veľmi pozitívne pre náš klub, chalanov a celú obec. Je to veľká pocta," povedal pre Šport.sk šéf klubu Mohamad Faroq Wahid.

    Juraj Kucka má za sebou úspešnú profesionálnu kariéru, v ktorej pôsobil v Sparte Praha či AC Miláno a v drese Slovana Bratislava si zahral aj v Lige majstrov.

    Počas šestnástich rokov odohral za Slovensko dovedna 112 zápasov a v historickom reprezentačnom rebríčku figuruje na treťom mieste.

    Futbaloví fanúšikovia by ho v ďalšom zápase mohli vidieť už v nedeľu 6. septembra, keď Pravenec hostí doma TJ Sokol Biskupice.

    Tabuľka VII. ligy ObFZ Prievidza

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    TJ Slovan Nitrianske SučanyTJ Slovan Nitrianske SučanyTJ Slovan Nitrianske Sučany
    3
    3
    0
    0
    18:3
    9
    V
    V
    V
    2
    MFC SPARTAK Bánovce nad BebravouMFC SPARTAK Bánovce nad BebravouMFC SPARTAK Bánovce nad Bebravou
    3
    2
    1
    0
    20:7
    7
    V
    V
    R
    3
    TJ Družstevník Diviacka Nová VesTJ Družstevník Diviacka Nová VesTJ Družstevník Diviacka Nová Ves
    3
    2
    1
    0
    12:5
    7
    V
    V
    R
    4
    Mestský futbalový klub Baník HandlováMestský futbalový klub Baník HandlováMestský futbalový klub Baník Handlová
    3
    2
    0
    1
    6:7
    6
    P
    V
    V
    5
    FK Tatra PravenecFK Tatra PravenecFK Tatra Pravenec
    3
    2
    0
    1
    21:6
    6
    V
    P
    V
    6
    TJ Partizán MalinováTJ Partizán MalinováTJ Partizán Malinová
    3
    2
    0
    1
    6:5
    6
    V
    P
    V
    7
    OŠK PečeňanyOŠK PečeňanyOŠK Pečeňany
    3
    2
    0
    1
    7:3
    6
    V
    V
    P
    8
    TJ Sokol BiskupiceTJ Sokol BiskupiceTJ Sokol Biskupice
    3
    1
    1
    1
    7:6
    4
    V
    P
    R
    9
    Telovýchovná jednota Opatovce nad NitrouTelovýchovná jednota Opatovce nad NitrouTelovýchovná jednota Opatovce nad Nitrou
    3
    1
    1
    1
    6:8
    4
    P
    V
    R
    10
    TJ Slovan Zemianske KostoľanyTJ Slovan Zemianske KostoľanyTJ Slovan Zemianske Kostoľany
    3
    1
    0
    2
    7:9
    3
    P
    V
    P
    11
    FK Hajskala RáztočnoFK Hajskala RáztočnoFK Hajskala Ráztočno
    3
    0
    1
    2
    2:17
    1
    P
    P
    R
    12
    OFK BošanyOFK BošanyOFK Bošany
    3
    0
    1
    2
    3:20
    1
    P
    P
    R
    13
    TJ Dynamo BystričanyTJ Dynamo BystričanyTJ Dynamo Bystričany
    3
    0
    0
    3
    5:11
    0
    P
    P
    P
    14
    TJ Družstevník Horná Nitra Nedožery-BrezanyTJ Družstevník Horná Nitra Nedožery-BrezanyTJ Družstevník Horná Nitra Nedožery-Brezany
    3
    0
    0
    3
    5:18
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

      Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka v drese Pravenca.
      Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka v drese Pravenca.
      Škrtelov materský klub utrpel poriadny debakel. Dvoma gólmi k tomu prispel Kucka
      dnes 11:00
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