Francúzsky klub vypočul prianie zosnulého trénera. Post hlavného kouča zaujme jeho asistent

Bývalý tréner Stade Brest Eric Roy.
Bývalý tréner Stade Brest Eric Roy. (Autor: SITA/AP)
TASR|27. jún 2026 o 14:33
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Štyridsaťdeväťročný bývalý gólman prišiel do klubu ešte ako hráč v roku 2005.

Julien Lachuer sa stal novým trénerom francúzskeho futbalového klubu Stade Brest. Vo funkcii nahradil Erica Roya, ktorý minulý týždeň zomrel po boji s rakovinou pankreasu.

Lachuer bol po celý čas Royov asistent a podľa agentúry AFP si zosnulý kouč prial, aby po ňom prebral pozíciu hlavného trénera.

Štyridsaťdeväťročný bývalý gólman prišiel do klubu ešte ako hráč v roku 2005. Po ukončení kariéry o päť rokov neskôr začal trénovať brankárov a od roku 2022 zastával funkciu asistenta trénera.

Päťdesiatosemročný Roy viedol Brest od začiatku roka 2023. Po svojom príchode zachránil klub v Ligue 1 a v sezóne 2023/2024 ho doviedol k senzačnému tretiemu miestu, ktoré znamenalo historický postup do Ligy majstrov.

Brest následne postúpil až do play off o osemfinále, v ktorom ho vyradil neskorší šampión Paríž St. Germain.

Ligue 1

    Bývalý tréner Stade Brest Eric Roy.
    Bývalý tréner Stade Brest Eric Roy.
    Francúzsky klub vypočul prianie zosnulého trénera. Post hlavného kouča zaujme jeho asistent
    dnes 14:33
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