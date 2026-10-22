Z Nemecka do Manchestru United? Nagelsmann je kandidátom číslo jeden na trénera

Bývalý tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann je údajne jedným z kandidátov na post trénera Manchestru United, ak by Michael Carrick musel po sérii zlých výsledkov odísť.
Denník The Daily Telegraph vo štvrtok informoval, že Nagelsmann je na zozname kandidátov na post kormidelníka „červených diablov“ na prvom mieste. Podľa správy je pripravený rokovať, ak by dostal ponuku.
Tlak na Carricka vzrástol po tom, čo Manchester United v stredu v Lige majstrov utrpel na pôde Coma vysokú prehru 1:4.
V najprestížnejšej európskej klubovej súťaži má Manchester na konte jediné víťazstvo z troch zápasov.
Rovnako iba raz zvíťazil v siedmich stretnutiach Premier League, čo predstavuje jeho najhorší vstup do sezóny od roku 1986.
Nagelsmann odstúpil z funkcie trénera nemeckej reprezentácie v júli po neuspokojivom vypadnutí v šestnásťfinále majstrovstiev sveta proti Paraguaju.
V minulosti viedol bundesligové kluby Hoffenheim, RB Lipsko a Bayern Mníchov. Špekuluje sa aj o jeho návrate do Lipska, ktoré pod vedením nového kouča Martina Demichelisa vstúpilo do sezóny iba priemernými výkonmi.
Medzi ďalšími údajnými kandidátmi na post trénera United sú bývalý tréner talianskej reprezentácie Antonio Conte a Eddie Howe, ktorý na konci júla opustil Newcastle United.