    Nemecký tréner dostal ponuku na odchod. Štvornásobní majstri sveta hľadajú náhradu

    Tréner Nemecka Julian Nagelsmann.
    Tréner Nemecka Julian Nagelsmann. (Autor: TASR)
    TASR|2. júl 2026 o 17:23
    ShareTweet0

    O konci trénera sa začalo hovoriť ihneď po prehre s Paraguajom v rozstrele na MS 2026.

    Nemecký futbalový zväz (DFB) údajne navrhol Julianovi Nagelsmannovi, aby odstúpil z funkcie reprezentačného trénera.

    Tridsaťosemročný kouč si vzal čas na rozmyslenie.

    O trojhodinovom stretnutí vedenia DFB s Nagelsmannom referoval denník Bild, pričom Frankfurter Rundschau označil jeho odvolanie za definitívne a oficiálne k nemu má prísť cez víkend.

    Nagelsmann má platný kontrakt do ME 2028. O jeho konci na lavičke štvornásobných majstrov sveta sa však začalo hovoriť ihneď po prehre Nemcov v šestnásťfinále MS 2026 s Paraguajom v jedenástkovom rozstrele.

    Hlavným kandidátom na uvoľnenú pozíciu by mal byť Jürgen Klopp, pripomenula agentúra DPA.

    Nemecko na MS vo futbale 2026

    14.06. 19:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Nemecko
    Nemecko
    7 - 1
    Curaçao
    Curaçao
    Houston | Houston
    20.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    2 - 1
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    2 - 1
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York
    29.06. 22:30
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Nemecko
    Nemecko
    1 - 2 pp
    3 - 4 p.k.
    Paraguaj
    Paraguaj
    Boston | Boston

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tréner Nemecka Julian Nagelsmann.
    Tréner Nemecka Julian Nagelsmann.
    Nemecký tréner dostal ponuku na odchod. Štvornásobní majstri sveta hľadajú náhradu
    dnes 17:23
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Nemecký tréner dostal ponuku na odchod. Štvornásobní majstri sveta hľadajú náhradu