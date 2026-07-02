Nemecký tréner dostal ponuku na odchod. Štvornásobní majstri sveta hľadajú náhradu

Nemecký futbalový zväz (DFB) údajne navrhol Julianovi Nagelsmannovi, aby odstúpil z funkcie reprezentačného trénera.
Tridsaťosemročný kouč si vzal čas na rozmyslenie.
O trojhodinovom stretnutí vedenia DFB s Nagelsmannom referoval denník Bild, pričom Frankfurter Rundschau označil jeho odvolanie za definitívne a oficiálne k nemu má prísť cez víkend.
Nagelsmann má platný kontrakt do ME 2028. O jeho konci na lavičke štvornásobných majstrov sveta sa však začalo hovoriť ihneď po prehre Nemcov v šestnásťfinále MS 2026 s Paraguajom v jedenástkovom rozstrele.
Hlavným kandidátom na uvoľnenú pozíciu by mal byť Jürgen Klopp, pripomenula agentúra DPA.
Nemecko na MS vo futbale 2026
14.06. 19:00
| Skupina E | Matchday 4
| Skupina E | Matchday 10
| Skupina E | Matchday 15
| Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
| Skupina E | Matchday 4
20.06. 22:00
Nemecko
7 - 1
Curaçao
Houston | Houston
| Skupina E | Matchday 10
25.06. 22:00
Nemecko
2 - 1
Pobrežie Slonoviny
Toronto | Toronto
| Skupina E | Matchday 15
29.06. 22:30
Ekvádor
2 - 1
Nemecko
New York | New York
| Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
Nemecko
1 - 2 pp
3 - 4 p.k.
Paraguaj
Boston | Boston