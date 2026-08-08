Útočná hviezda Atlética nikam neodíde, vyhlásil Simeone. Klub podal sťažnosť na Barcelonu

Futbalový klub Atlético Madrid neuvažuje o predaji argentínskeho útočníka Juliana Alvareza počas aktuálneho prestupového obdobia.
Napriek enormnému záujmu FC Barcelona to v sobotu vyhlásil tréner Diego Simeone.
Atlético minulý mesiac podalo na FIFA sťažnosť na Barcelonu pre údajné nepovolené kontaktovanie Alvareza.
Dvadsaťšesťročný argentínsky reprezentant sa spájal aj s možným prestupom do Arsenalu, pričom Real Madrid mal v júni neúspešne ponúknuť za hráča 150 miliónov eur.
„Myslím si, že situácia je úplne jasná. Klub prijal rozhodnutie, ktoré Miguel Angel Gil Marin veľmi dobre vysvetlil.
Zo športového hľadiska sme veľmi radi, že máme hráča, akým je Julian. Budeme mu pomáhať, aby sa ďalej rozvíjal, zlepšoval a naďalej podával čo najlepšie výkony,“ citovala Simeoneho agentúra AFP.
Alvarez sa má k tímu pripojiť na budúci týždeň po voľne, ktoré dostal po prehre Argentíny so Španielskom vo finále majstrovstiev sveta.
Počas šampionátu uviedol, že podľa neho by bol prestup „najlepším riešením pre všetkých“, no neprezradil, kam by chcel zamieriť. Od príchodu z Manchestru City pred dvoma rokmi strelil za Atlético 49 gólov.
Generálny riaditeľ klubu Gil Marin už predtým zdôraznil, že Atlético Alvareza predávať nechce.
„Nechceme ho pustiť. Neprijali sme ponuku 100 miliónov eur a neprijmeme ani ponuku 150 či 200 miliónov. Nemám pochybnosti o tom, že Atlético je pre Juliana správne miesto a Julian je útočník pre Atlético Madrid. Chceme si ho udržať,“ povedal pre klubové médiá.
Atlético, v ktorého kádri figuruje aj slovenský obranca Dávid Hancko, vstúpi do nového ročníka La Ligy 19. augusta domácim zápasom proti nováčikovi z Malagy.
V minulej sezóne obsadilo štvrté miesto s odstupom 25 bodov za majstrovskou Barcelonou.