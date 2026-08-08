Juhokórejský zväz sa ospravedlnil za škandály. Rozhodcom mal platiť sexuálne služby

Futbalový zväz Kórejskej republiky (KFA), ktorý čelí viacerým škandálom, sa ospravedlnil verejnosti po obvineniach súvisiacich okrem iného s platením sexuálnych služieb zahraničným rozhodcom. Vedenie zväzu zároveň prisľúbilo zásadnú obnovu organizácie.
„Hlboko sa ospravedlňujeme za to, že sme vám rôznymi udalosťami súvisiacimi so zväzom dali dôvod na obavy,“ uviedol KFA v písomnom stanovisku. Zväz priznal, že sa v uplynulom období ocitol v „dezolátnom stave“ a verejnú kritiku chce využiť ako príležitosť na „zásadnú obnovu“.
Podľa zistení mal KFA pred najmenej siedmimi medzištátnymi zápasmi zaplatiť zahraničným rozhodcom návštevy masážnych salónov, ktoré poskytovali aj sexuálne služby.
Podozrenia sa týkajú obdobia rokov 2011 a 2012, na verejnosť sa však dostali až v piatok. Podľa agentúry DPA ich dokladajú výpisy z kreditných kariet a dokumenty zo štátnej kontroly.
Pred rozhodujúcim kvalifikačným duelom MS proti Kuvajtu vo februári 2012 mal zväz zaplatiť návštevu masážneho salónu aj dvom japonským asistentom rozhodcu. Kórejská republika vyhrala 2:0 a postúpila do ďalšej fázy kvalifikácie.
Nie je však dokázané, že by rozhodcovia následne úmyselne rozhodovali v prospech juhokórejskej reprezentácie.
KFA zdôraznil, že udalosti sa odohrali pred viac ako desiatimi rokmi a mnohí súčasní predstavitelia zväzu o nich nemali podrobné informácie.
Polícia vo štvrtok vykonala raziu v sídle KFA. Zväz čelí aj podozreniu, že pri vymenovaní bývalého reprezentačného trénera Hong Myung-boa obišiel obvyklé pravidlá a funkciu mu poskytol bez riadneho výberového konania.
Päťdesiatsedemročný Hong čelil kritike aj za skoré vyradenie juhokórejskej reprezentácie na tohtoročných MS v Amerike. „Červení diabli“ skončili už v skupinovej fáze a Hong vzápätí z funkcie odstúpil.