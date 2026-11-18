Bývalý španielsky futbalový reprezentant Juan Mata oznámil koniec profesionálnej kariéry vo veku 38 rokov.
Bývalý stredopoliar Manchestru United, FC Chelsea, ale aj majster sveta z roku 2010 strávil posledné sezóny hráčskej kariéry v Austrálii.
Mata bol súčasťou španielskeho národného tímu okrem úspešného svetového šampionátu v Juhoafrickej republike aj na ME 2012, kde získala „La Furia Roja“ takisto zlato.
Medzi rokmi 2014 až 2022 hral za „červených diablov“ z Manchestru. Za tím z Old Trafford absolvoval 285 zápasov vo všetkých súťažiach. Počas tohto času vyhral s tímom Pohár FA v roku 2016 a o rok neskôr Európsku ligu.
Predtým v roku 2012 triumfoval počas pôsobenia v londýnskej Chelsea v Lige majstrov.
„Niekedy milovať znamená nechať ísť. Ďakujem, futbal,“ napísal Mata na svojom profile na sociálnej sieti X pod videom, na ktorom zavesil kopačky na klinec.
Profesionálnu kariéru začal vo Valencii, než v roku 2011 prestúpil do Chelsea. Po odchode z United sa pripojil k tureckému klubu Galatasaray Istanbul na sezónu 2022/2023 a následne strávil rok v Japonsku ako hráč Vissel Kobe po vzore krajana Andresa Iniestu.
Uplynulé dve sezóny pôsobil v Austrálii v kluboch Western Sydney Wanderers a Melbourne Victory.
Za národný tím Španielska odohral 41 zápasov a strelil v nich 10 gólov. Cenný presný zásah zaznamenal vo finále ME 2012, keď v 89. minúte spečatil triumf Španielska nad Talianskom 4:0.