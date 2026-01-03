Krajina prišla o veľké meno. Zomrel najstarší Slovák, veľký fanúšik Spartaka Trnava

Vo veku 107 rokov zomrel Jozef Veselský, najstarší žijúci Slovák, ktorý však pôsobil v zahraničí. Rodák z Trnavy bol veľkým fanúšikom miestneho Spartaka. Veselský bol zároveň najstarším žijúcim účastníkom Slovenského národného povstania.
Rodina ho volala Joe – meno, ktoré mu prischlo na celý život a stalo sa symbolom jeho vitality.
Joe Veselský vyrastal v Trnave. Ako dieťa behal po uliciach s loptou, hral futbal s kamarátmi (medzi nimi aj s budúcou legendou klubu Antonom Malatinským) a čoskoro objavil svoju veľkú vášeň: stolný tenis. Stal sa z neho špičkový hráč, reprezentant klubu Makabea, a neskôr aj kapitán československého tímu.
Druhá svetová vojna priniesla vlnu antisemitizmu v plnej sile. Joe mal prezidentskú výnimku, ktorá mu dovolila pracovať, no jeho rodinu to neochránilo. Rodičia a brat boli deportovaní do Osvienčimu, kde zahynuli.
V auguste 1944 sa prihlásil v Banskej Bystrici k Slovenskému národnému povstaniu. Bojoval v brigáde Bohdana Chmeľnického, prežil nebezpečné situácie v horách, kde sa skrýval pred Nemcami. "Nikdy som sa nebál a mal som šťastie," spomínal neskôr.
Po vojne sa vrátil k stolnému tenisu, no komunistický režim neschvaľoval, a preto sa rozhodol emigrovať s manželkou do Írska.
Stal sa doživotným prezidentom Írskej asociácie stolného tenisu, funkcionárom futbalových klubov Shamrock Rovers a University College Dublin. Íri ho milovali pre jeho humor, srdečnosť a energiu. Volali ho "otec Slovákov v Írsku".
Ako 97-ročný sa vrátil na univerzitu – stal sa najstarším študentom v Írsku, keď študoval históriu na Trinity College Dublin. Získal čestný doktorát.
Slovensko mu udelilo Rad Bieleho dvojkríža za šport a prínos k vzťahom s Írskom v roku 2007.