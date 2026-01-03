Krajina prišla o veľké meno. Zomrel najstarší Slovák, veľký fanúšik Spartaka Trnava

Jozef Veselský.
Bol zároveň najstarším žijúcim účastníkom Slovenského národného povstania.

Vo veku 107 rokov zomrel Jozef Veselský, najstarší žijúci Slovák, ktorý však pôsobil v zahraničí. Rodák z Trnavy bol veľkým fanúšikom miestneho Spartaka. Veselský bol zároveň najstarším žijúcim účastníkom Slovenského národného povstania.

Rodina ho volala Joe – meno, ktoré mu prischlo na celý život a stalo sa symbolom jeho vitality.

Joe Veselský vyrastal v Trnave. Ako dieťa behal po uliciach s loptou, hral futbal s kamarátmi (medzi nimi aj s budúcou legendou klubu Antonom Malatinským) a čoskoro objavil svoju veľkú vášeň: stolný tenis. Stal sa z neho špičkový hráč, reprezentant klubu Makabea, a neskôr aj kapitán československého tímu.

Druhá svetová vojna priniesla vlnu antisemitizmu v plnej sile. Joe mal prezidentskú výnimku, ktorá mu dovolila pracovať, no jeho rodinu to neochránilo. Rodičia a brat boli deportovaní do Osvienčimu, kde zahynuli.

V auguste 1944 sa prihlásil v Banskej Bystrici k Slovenskému národnému povstaniu. Bojoval v brigáde Bohdana Chmeľnického, prežil nebezpečné situácie v horách, kde sa skrýval pred Nemcami. "Nikdy som sa nebál a mal som šťastie," spomínal neskôr.

Po vojne sa vrátil k stolnému tenisu, no komunistický režim neschvaľoval, a preto sa rozhodol emigrovať s manželkou do Írska.

Stal sa doživotným prezidentom Írskej asociácie stolného tenisu, funkcionárom futbalových klubov Shamrock Rovers a University College Dublin. Íri ho milovali pre jeho humor, srdečnosť a energiu. Volali ho "otec Slovákov v Írsku".

Ako 97-ročný sa vrátil na univerzitu – stal sa najstarším študentom v Írsku, keď študoval históriu na Trinity College Dublin. Získal čestný doktorát.

Slovensko mu udelilo Rad Bieleho dvojkríža za šport a prínos k vzťahom s Írskom v roku 2007.

