Vengloš nám všetkým otvoril dvere, hovorí Wenger. Moravčíkovi dal radu, ktorú si do smrti zapamätá

Slovenský futbal mal vo svojej histórii mnoho veľkých mien, no len jedno z nich uznávajú najväčšie kapacity svetového trénerstva ako svojho mentora.
Jozef Vengloš, vyhlásený za slovenského trénera 20. storočia, sa dočkal unikátneho filmového spracovania s názvom Joe the First.
Názov dokumentu neodkazuje len na krstné meno, ale najmä na historický fakt – Jozef Vengloš bol úplne prvým zahraničným trénerom na britských ostrovoch mimo Veľkej Británie.
Do Anglicka prišiel v čase, ktorý producent filmu Branko Cap opisuje ako „futbalovú džungľu“ plnú chuligánstva, alkoholu a v dobe doznievajúceho punku.
Vengloš tam však zasial semienka profesionalizmu, výživy a regenerácie, ktoré neskôr definovali modernú Premier League.
VIDEO: Moravčík a Cap v podcaste Futbalnet
Uznanie od Mourinha aj Wengera
Veľkosť Jozefa Vengloša v dokumente potvrdzujú tie najzvučnejšie mená. Sir Alex Ferguson, Arsène Wenger či José Mourinho v ňom vzdávajú hold slovenskému odborníkovi.
Mourinho si dokonca dodnes stráži vlastnoručne písané poznámky z Venglošových prednášok v Lisabone.
Arsène Wenger v dokumente priznáva: „Pán Vengloš bol ten, kto otvoril dvere mne a nám ostatným ďalším trénerom."
Bol to môj futbalový otec, zaspomínal si v rozhovore na trénera jeho legendárny zverenec Ľubomír Moravčík.
Vengloš mu podal pomocnú ruku v čase, keď mal 33 rokov a v Celticu Glasgow o ňom pochybovali.
„On vo mne niečo videl. Mal ten dobrý trénerský čuch,“ hovorí Moravčík, ktorý vyzdvihuje najmä Venglošovu ľudskosť a pedagogický prístup.
"Keď chceš byť komplexný hráč, nemôžeš hrať len keď máš loptu. Musíš hrať, aj keď ju nemáš. A on bol na tú disciplínu veľmi háklivý. Tak to som si do smrti zapamätal a mal pravdu," dodal.
Vengloš bol známy ako „Gentleman Joe“, ktorý nikdy nemusel zvyšovať hlas, aby si získal absolútny rešpekt kabíny.
„Ja si stále myslím, že v živote by sme sa nemali pozerať iba dopredu. Je dôležité niekedy zastať, vedieť sa obrátiť a žiaľ žijeme takú dobu, kedy si nikto nikoho neváži. O to viac ma teší, že sme mu postavili takýto filmový pomník,“ hovorí Branko Cap.
Nie len spomienka, ale aj inšpirácia pre novú generáciu
Okrem športových úspechov dokument prináša aj dôležitú spoločenskú sondu. Tvorcovia sa rozhodli otvoriť archívny spis ŠtB vedený na Jozefa Vengloša, ktorý bol roky predmetom špekulácií.
Výsledok bol jednoznačný – spis bol prázdny a samotná ŠtB po dvoch rokoch skonštatovala, že Vengloš nespolupracuje a zaujíma ho len futbal.
Aj vďaka tomuto zisteniu bolo trénerovi in memoriam udelené najvyššie štátne vyznamenanie, Rád Ľudovíta Štúra prvej triedy.
Film Joe the First, ktorý vznikol v spolupráci s UEFA, nie je len spomienkou na úspešnú kariéru, ale inšpiráciou pre novú generáciu.
Ukazuje, že z malého Slovenska môže vzísť osobnosť, ktorá ovplyvní celý svetový futbalový svet.