Bardejov odvolal trénera deň pred derby, odišlo aj päť hráčov. Náhradu našiel vo veľkom mene

Vľavo nový tréner Bardejova Jozef Kostelník.
Vľavo nový tréner Bardejova Jozef Kostelník. (Autor: Partizán BJ)
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Peter Cingel|11. nov 2026 o 10:12
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Na lavičku zasadol tréner, ktorý má bohaté hráčske aj trénerské skúsenosti, a to aj z najvyšších súťaží.

V momentálne treťoligovom Partizáne Bardejov prekvapivo odvolali hlavného trénera Vladislava Palšu. Stalo sa tak deň pred záverečným zápasom jesennej časti, ktorým bolo ostro sledované okresné derby s OFK SIM Raslavice.

Nečakaná zmena na trénerskom poste sa prejavila aj na výkone mužstva a Partizán podľahol Raslaviciam 1:3.

Po Vladislavovi Palšovi odišlo z klubu aj päť hráčov – Yannier Mosquera Palacios, Eduin Padilla Pedrozo, Eduardo De Sa Jungles, Alex Gduľa a Ján Ducár.

V metropole Horného Šariša však s angažovaním nového trénera dlho neváhali. Kormidla Partizána sa ujíma skúsený Jozef Kostelník, ktorý má bohaté hráčske aj trénerské skúsenosti, a to aj z najvyšších súťaží.

Partizán Bardejov sa dohodol na spolupráci s novým hlavným trénerom Jozefom Kostelníkom.

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Skúsený 56-ročný kouč, rodák z Prešova, začínal s futbalom v tamojšom Tatrane. Neskôr pôsobil v Dukle Banská Bystrica a pražskej Sparte.

Nasledovalo angažmán v Českých Budějoviciach, Hradci Králové a opätovný návrat do Sparty.

Počas hráčskej kariéry si obliekal aj dresy Žiliny, Jeruzalema, Čane, Solivaru a Žehne.

V európskych pohárových súťažiach nastúpil na šesť zápasov, v ktorých zaznamenal jeden gól. Československo reprezentoval vo výberoch do 16, 18, 19 a 21 rokov.

Po skončení aktívnej hráčskej kariéry sa vydal na trénerskú dráhu. Viedol Tatran Prešov, Lipany, Ľubotice, Ružinú a Vranov nad Topľou.

Následne sa vrátil do Prešova, odkiaľ po pôsobení v Tatrane zamieril do poľského klubu Sandecja Nowy Sącz.

Po návrate na Slovensko prevzal Senicu. Trénoval aj v Petržalke, Liptovskom Mikuláši, opäť v Prešove a Starej Ľubovni. S Petržalkou sa prebojoval až do finále Slovenského pohára.

Tabuľka III. ligy Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICE
13
8
3
2
22:8
27
V
P
V
V
V
2
OFK - SIM RaslaviceOFK - SIM RaslaviceOFK - SIM Raslavice
13
8
2
3
22:16
26
V
R
V
P
V
3
MFK Spartak MedzevMFK Spartak MedzevMFK Spartak Medzev
13
8
2
3
27:18
26
V
R
V
V
V
4
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
13
7
4
2
28:16
25
R
V
V
R
P
5
MŠK Tesla StropkovMŠK Tesla StropkovMŠK Tesla Stropkov
13
6
2
5
24:14
20
V
V
P
V
P
6
Partizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠK
13
6
2
5
23:23
20
P
R
V
P
V
7
Futbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová Ves
13
6
1
6
20:18
19
P
V
P
P
P
8
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
13
6
1
6
24:21
19
V
V
P
V
R
9
ŠK Odeva LipanyŠK Odeva LipanyŠK Odeva Lipany
13
5
3
5
24:20
18
P
R
P
R
P
10
MFK SninaMFK SninaMFK Snina
13
4
5
4
15:18
17
V
P
V
R
R
11
FK PopradFK PopradFK Poprad
13
5
2
6
21:19
17
P
R
P
R
V
12
MFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad Topľou
13
4
2
7
14:29
14
R
P
V
V
P
13
MFK Slovan SabinovMFK Slovan SabinovMFK Slovan Sabinov
13
1
4
8
4:19
7
P
R
P
P
R
14
1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok
13
0
1
12
7:36
1
P
P
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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