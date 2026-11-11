Bardejov odvolal trénera deň pred derby, odišlo aj päť hráčov. Náhradu našiel vo veľkom mene

V momentálne treťoligovom Partizáne Bardejov prekvapivo odvolali hlavného trénera Vladislava Palšu. Stalo sa tak deň pred záverečným zápasom jesennej časti, ktorým bolo ostro sledované okresné derby s OFK SIM Raslavice.
Nečakaná zmena na trénerskom poste sa prejavila aj na výkone mužstva a Partizán podľahol Raslaviciam 1:3.
Po Vladislavovi Palšovi odišlo z klubu aj päť hráčov – Yannier Mosquera Palacios, Eduin Padilla Pedrozo, Eduardo De Sa Jungles, Alex Gduľa a Ján Ducár.
V metropole Horného Šariša však s angažovaním nového trénera dlho neváhali. Kormidla Partizána sa ujíma skúsený Jozef Kostelník, ktorý má bohaté hráčske aj trénerské skúsenosti, a to aj z najvyšších súťaží.
Partizán Bardejov sa dohodol na spolupráci s novým hlavným trénerom Jozefom Kostelníkom.
Skúsený 56-ročný kouč, rodák z Prešova, začínal s futbalom v tamojšom Tatrane. Neskôr pôsobil v Dukle Banská Bystrica a pražskej Sparte.
Nasledovalo angažmán v Českých Budějoviciach, Hradci Králové a opätovný návrat do Sparty.
Počas hráčskej kariéry si obliekal aj dresy Žiliny, Jeruzalema, Čane, Solivaru a Žehne.
V európskych pohárových súťažiach nastúpil na šesť zápasov, v ktorých zaznamenal jeden gól. Československo reprezentoval vo výberoch do 16, 18, 19 a 21 rokov.
Po skončení aktívnej hráčskej kariéry sa vydal na trénerskú dráhu. Viedol Tatran Prešov, Lipany, Ľubotice, Ružinú a Vranov nad Topľou.
Následne sa vrátil do Prešova, odkiaľ po pôsobení v Tatrane zamieril do poľského klubu Sandecja Nowy Sącz.
Po návrate na Slovensko prevzal Senicu. Trénoval aj v Petržalke, Liptovskom Mikuláši, opäť v Prešove a Starej Ľubovni. S Petržalkou sa prebojoval až do finále Slovenského pohára.