Mladý tréner má s klubom z východu veľké plány: Spokojnosť s priemerom nikam neposúva

Medzev je mestečko s niečo vyše 4 100 obyvateľmi. Leží na východe Slovenska v Košickom kraji. Najvýznamnejším rodákom Medzeva je bývalý slovenský prezident Rudolf Schuster.
Samozrejme, aj v Medzeve sa hrá futbal. Tamojší MFK Spartak je veľmi príjemným prekvapením III. ligy východ. Medzevčania figurujú po skončení jesennej časti ligového ročníka na výbornom, pre mnohých možno aj nečakanom, treťom mieste tabuľky.
Na lavičke úspešného klubu sedí mladý, iba 36-ročný tréner JOZEF FABIAN. Ako futbalista pôsobil v MFK Košice, TJ Záhoran Jakubov a rakúskom klube St. Oswald. Po zranení a viacerých operáciách sa rozhodol pre trénerskú kariéru. Je držiteľom trénerskej licencie UEFA A.
Kormidelníkovi MFK Spartak Medzev sme položili niekoľko otázok.
Ako hodnotíte účinkovanie vášho mužstva v jesennej časti III. ligy?
Zisk 26 bodov je výbornou vizitkou mužstva, ktoré ukázalo svoju kvalitu a dokáže konkurovať najlepším tímom súťaže. Na druhej strane, niektoré bodové straty nás stáli lepšie postavenie v tabuľke a práve takéto zápasy musíme v budúcnosti zvládať lepšie.
Po tenisovej facke na Slávii TU Košice sme zareagovali skvelou sériou bez prehry. V posledných piatich zápasoch sme boli tímom s najlepšou formou v súťaži.
V čom vidíte príčiny vášho úspešného účinkovania?
Teší ma, že sme sa po veľkej obmene kádra dokázali zaradiť medzi mužstvá, ktoré reálne bojujú o najvyššie priečky a dokážu sa vyrovnane konfrontovať s každým súperom. Mojou trénerskou filozofiou je nastaviť mužstvu vysoké nároky, pretože si myslím, že spokojnosť s priemerom nikam neposúva ani hráčov, ani klub.
Strácať na lídra iba jeden bod je dobrým východiskom do jarnej časti, ale zároveň aj motiváciou ísť ešte vyššie. Tretie miesto je dobrým základom, nie však dôvodom na uspokojenie.
Ako hodnotíte úroveň III. ligy?
Stretávajú sa v nej mužstvá s rôznymi finančnými možnosťami a hráčskou kvalitou. Aktuálne postavenie v tabuľke však ukazuje, že rozdiely medzi mužstvami na popredných priečkach sú minimálne a o konečnom umiestnení budú rozhodovať detaily, pripravenosť a schopnosť zvládať tlak v rozhodujúcich momentoch.
Zároveň si však myslím, že III. liga má stále značné rezervy, najmä v oblasti infraštruktúry, organizačného zabezpečenia, podmienok pre hráčov a celkového fungovania klubov. Ak chceme hovoriť o napredovaní slovenského futbalu, musíme sa posunúť od samotných ambícií ku konkrétnym krokom. Stačí sa pozrieť na druhé či tretie ligy za našimi hranicami.
Ako by ste zhodnotili svoje pôsobenie na pozícii trénera MFK Spartak Medzev a aké sú vaše osobné ambície do budúcnosti?
Som človek, ktorý má rád futbal, venuje mu veľa energie a verí, že aj v našich podmienkach sa dá vybudovať mužstvo s jasnou identitou, charakterom a vysokými ambíciami. Veľmi si vážim, že klub a mesto vytvárajú podmienky na ďalší rozvoj.
Budovanie športového areálu, rozširovanie šatní a výstavba tréningovej plochy sú jasným signálom, že MFK Spartak Medzev má víziu a realizuje investície, ktoré majú význam nielen pre súčasné mužstvo, ale predovšetkým pre budúcnosť klubu, mládež a celkový rozvoj futbalu v Medzeve.
Mojou úlohou je, aby sa tieto ambície premietli aj do športových výsledkov. Chceme, aby sa o Medzeve hovorilo s rešpektom a aby sme neboli iba nepríjemným súperom, ale mužstvom, ktoré dokáže pravidelne bojovať o najvyššie priečky.
Futbal je pre mňa o každodennej práci, odvahe a výsledkoch. A práve výsledky sú tým, čo nakoniec ukáže, či sme naše ambície dokázali naplniť.
Medzev tak má za sebou mimoriadne vydarenú jesennú časť, ktorá potvrdila, že jeho súčasné postavenie v tabuľke nie je náhodné. Tretie miesto a iba jednobodová strata na lídra súťaže dávajú mužstvu výbornú východiskovú pozíciu pred jarnými odvetami.
Tréner Jozef Fabian však dobre vie, že samotné priebežné umiestnenie ešte nič negarantuje. Ak sa Medzevčanom podarí nadviazať na jesenné výkony, udržať si hernú kvalitu a vyrovnanosť, môžu byť na jar ešte výraznejším konkurentom v boji o najvyššie priečky. V Medzeve tak majú dôvod na optimizmus, ale aj dostatok motivácie, aby ich futbalová cesta pokračovala v nastúpenom trende.