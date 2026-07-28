Má to tam naozaj rád. Gvardiol sa dohodol so City na novej zmluve

Joško Gvardiol a Kylian Mbappé.
Joško Gvardiol a Kylian Mbappé. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. júl 2026 o 16:23
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Gvardiol prišiel do Manchestru v roku 2023 z Lipska za 103 miliónov dolárov.

Chorvátsky futbalista Joško Gvardiol sa dohodol s Manchestrom City na novom päťročnom kontrakte.

Dvadsaťštyriročný obranca bude v tíme anglického vicemajstra pod zmluvou do roku 2031 s opciou na ďalší rok.

Gvardiol prišiel do Manchestru v roku 2023 z Lipska za 103 miliónov dolárov. Za City odohral 122 duelov.

„Akonáhle som sa dozvedel, že City chce so mnou predĺžiť kontrakt, vedel som, že presne to chcem i ja. Fanúšikovia sú tu neuveriteľní a klub poskytuje hráčom všetko.

Veľakrát som to už povedal, ale mám to tu naozaj rád,“ uviedol Gvardiol, ktorého médiá spájali s odchodom do Realu Madrid, či Bayernu Mníchov.

Premier League

    Joško Gvardiol a Kylian Mbappé.
    Joško Gvardiol a Kylian Mbappé.
    Má to tam naozaj rád. Gvardiol sa dohodol so City na novej zmluve
    dnes 16:23
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