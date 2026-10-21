    Bayern Mníchov
    Bayern Mníchov
    Liga majstrov
    21.10.2026, Ligová fáza, 3. kolo
    Allianz Arena
    21:00
    Arsenal
    Arsenal

    Bayern sa musí zaobísť bez svojej opory. Na duel proti Arsenalu nenastúpi pre úmrtie v rodine

    Joshua Kimmich.
    Joshua Kimmich. (Autor: SITA/AP)
    TASR|21. okt 2026 o 12:41
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    Tridsaťjedenročný nemecký reprezentant chýbal aj na predzápasovom tréningu.

    Futbalový stredopoliar Bayernu Mníchov Joshua Kimmich nepomôže svojmu tímu v stredajšom dueli Ligy majstrov proti londýnskemu Arsenalu „pre úmrtie v najbližšej rodine.“ Bavorský klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

    „V mene rodiny prosíme, aby ste rešpektovali súkromie a smútok a zdržali sa ďalších pátraní a správ. Joshuovi a jeho blízkym vyjadrujeme našu najúprimnejšiu sústrasť,“ píše sa v stanovisku rekordného nemeckého majstra.

    Tridsaťjedenročný reprezentant a jeden z kapitánov tímu chýbal podľa agentúry DPA aj v utorok na záverečnom predzápasovom tréningu.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    3
    3
    0
    0
    14:5
    9
    V
    V
    V
    2
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    3
    StuttgartStuttgartSTU
    3
    2
    1
    0
    7:2
    7
    R
    V
    V
    4
    Aston VillaAston VillaAVL
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    5
    BarcelonaBarcelonaBAR
    3
    2
    0
    1
    11:6
    6
    P
    V
    V
    6
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    7
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    8
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    9
    Real MadridReal MadridRMA
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    10
    BetisBetisBET
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    11
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    12
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    13
    AS RímAS RímROM
    3
    1
    1
    1
    8:5
    4
    V
    P
    R
    14
    ŠachtarŠachtarSHK
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    15
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    R
    V
    P
    16
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    17
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    18
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    19
    VillarrealVillarrealVIL
    3
    1
    0
    2
    8:8
    3
    P
    V
    P
    20
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    21
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    22
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    23
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    24
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    3
    1
    0
    2
    4:9
    3
    P
    V
    P
    27
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    28
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    29
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    30
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    31
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    32
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    33
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    34
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    35
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    3
    0
    0
    3
    1:13
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Joshua Kimmich.
    Joshua Kimmich.
    Bayern sa musí zaobísť bez svojej opory. Na duel proti Arsenalu nenastúpi pre úmrtie v rodine
    dnes 12:41
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Joshua Kimmich.
    Joshua Kimmich.
    Bayern sa musí zaobísť bez svojej opory. Na duel proti Arsenalu nenastúpi pre úmrtie v rodine
    dnes 12:41
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Bayern sa musí zaobísť bez svojej opory. Na duel proti Arsenalu nenastúpi pre úmrtie v rodine