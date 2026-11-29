Futbalisti Bayernu Mníchov stratili druhý víkend za sebou body, keď v zápase 11. kola Bundesligy iba remizovali na pôde Hamburgeru SV 0:0.
V snahe získať tri body im okrem početného zoznamu zranených hráčov nepomohlo ani zbytočné vylúčenie Joshuu Kimmicha zo záveru prvého polčasu.
Tridsaťjedenročný obranca považuje svoj skrat zo 44. minúty za neospravedlniteľný a bude rešpektovať akúkoľvek dĺžku suspendácie.
„Bavori“ mali nad duelom kontrolu najmä v držaní lopty, no nedokázali z nej vyťažiť nebezpečné situácie pred bránkou Daniela Heuera Fernandesa.
Tím z Hamburgu sa na súperovu polovicu dostával len ojedinele, no kľúčový moment stretnutia nastal pri jeho pobyte blízko šestnástky Bayernu. Alexander Rössing-Lelesiit vybojoval loptu, rukami sa snažil nabudiť fanúšikov a následne strčil do Kimmicha.
Ten sa nechal ľahko vyprovokovať a potiahol 19-ročného krídelníka za vlasy. Rössing-Lelesiit sa zvalil na zem a rozhodca Kimmicha bez váhania vylúčil.
„Rozmýšľam nad tým momentom už dlhšie a stále tomu nerozumiem. Musím sa tímu ospravedlniť. Neviem to ani vysvetliť. Bolo to odo mňa naozaj hlúpe,“ citovala Kimmicha agentúra AFP.
VIDEO: Vylúčenie Joshuu Kimmicha
Kimmich: Neviem, čo sa stalo
V celom obraze herne nezaujímavého prvého polčasu podčiarkla červená karta trápenie Mníchovčanov. Tí z ôsmich streleckých pokusov netrafili bránu súpera ani raz, zatiaľ čo Hamburg sa dostal k jednej strele, ktorá rovno mierila na Jonasa Urbiga.
„Keď sa pozrieme na celú situáciu, v ktorej sme sa ocitli, je to neospravedlniteľné,“ uviedol nemecký reprezentant na margo svojho skratu.
„Je stav 0:0, zápas máme úplne pod kontrolou a nič vážne sa predtým nestalo. Nebol som ani podráždený, ani nahnevaný. Neviem, čo sa stalo,“ pokračoval Kimmich.
VIDEO: Zostrih zápasu Hamburger - Bayern
Trest bude oprávnený, hovorí Kimmich
Trénerovi Vincentovi Kompanymu nepomohli na nálade ani ďalšie dve zranenia v druhom polčase. K dlhému zoznamu absentujúcich hráčov sa pridali Lennart Karl a Konrad Laimer.
„Vzhľadom na túto situáciu budem rád trénerom tohto tímu, ak hráči budú naďalej takto bojovať,“ konštatoval Kompany, ktorého zverenci si v oslabení pripísali iba tri strely, no tie opäť nemierili medzi tri žrde.
„Jednoducho musíme súčasnú fázu rešpektovať a pristúpiť k nej správnym spôsobom,“ apeloval belgický kormidelník.
Bayern tak nezvládol tretí duel vo všetkých súťažiach za sebou. Počas týždňa podľahol LOSC Lille v Lige majstrov 1:2 a v najbližších stretnutiach sa bude musieť okrem zranených opôr zaobísť aj bez Kimmicha.
Dĺžku jeho dištancu určí Nemecký futbalový zväz (DFB) budúci týždeň.
„Nech ten trest bude akýkoľvek, nebudem sa naň môcť sťažovať. Bude úplne oprávnený,“ priznal Kimmich.
Rekordného nemeckého šampióna najbližšie čakajú tri súboje v Allianz Arene.
V Nemeckom pohári privíta lídra druhej najvyššej nemeckej súťaže Herthu Berlín, v Bundeslige sa stretne s Paderbornom a v Lige majstrov nastúpi proti Slavii Praha.