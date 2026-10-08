Získali Košice novú brankársku jednotku? Narodil sa v Anglicku, reprezentoval Ghanu

Joe Wollacott
Joe Wollacott (Autor: Facebook / FC Košice - oficiálna stránka)
TASR|8. okt 2026 o 21:10
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Podpísal zmluvu do konca kalendárneho roka 2026.

Do kádra futbalistov FC Košice pribudol 30-ročný brankár Joseph Luke Wollacott. S vedením klubu podpísal zmluvu do konca kalendárneho roka 2026. Účastník Niké ligy o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.

Súčasťou kontraktu je možnosť predĺžiť zmluvu aj na rok 2027. Wollacott sa narodil v Anglicku, no má aj ghanské občianstvo. V drese tejto africkej krajiny odohral 12 reprezentačných zápasov.

Už niekoľko týždňov trénuje s tímom a o miesto v bráne bude súperiť s Matúšom Kirom a Filipom Kalaninom.

Doplnenie brankárskeho postu bola jedna z priorít športového vedenia klubu po tom, čo v závere letného prestupového obdobia odišiel Kevin Dabrowski.

„Hľadali sme skúseného brankára, ktorý by prirodzene zapadol do prostredia a kultúry nášho klubu. Niekoho, kto je pripravený zabojovať o pozíciu brankárskej jednotky a zároveň dokáže svoje skúsenosti využiť aj na podporu Matúša Kiru a Filipa Kalanina.

Vieme, že v Matúšovi a Filipovi máme dvoch šikovných brankárov, ale ísť do nasledujúcich desiatich zápasov bez ďalšieho skúseného brankára by predstavovalo príliš veľké riziko.

Joe je profesionál a je pripravený odovzdávať svoje skúsenosti aj vďaka práci nášho trénera brankárov Jakuba Kovalíka,“ povedal športový riaditeľ FC Košice Terry Westley.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
8
6
2
0
25:5
20
R
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
6
2
1
23:17
20
V
R
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
3
1
21:10
18
R
V
R
P
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
1
2
20:9
16
V
R
P
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
4
2
3
13:16
14
V
R
P
R
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
9
4
1
4
9:11
13
V
P
V
V
V
7
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
8
3
3
2
21:18
12
V
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
9
2
2
5
11:19
8
P
P
R
P
P
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
9
2
1
6
9:21
7
P
V
P
R
V
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
8
1
2
5
10:20
5
P
P
P
V
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
9
0
5
4
8:14
5
P
R
R
R
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
9
1
2
6
8:18
5
P
V
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Joe Wollacott
    Joe Wollacott
    Získali Košice novú brankársku jednotku? Narodil sa v Anglicku, reprezentoval Ghanu
    dnes 21:10
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