VIDEO: Mourinho si vystrelil z kauzy Manchestru City: Kým príde verdikt, budem mať 80 rokov

José Mourinho si svojským spôsobom vystrelil z kauzy Manchestru City. Portugalský tréner očakáva, že definitívne rozuzlenie celého prípadu môže trvať ešte poriadne dlho.
Manchester City bol na konci septembra uznaný vinným z vážnych porušení finančných pravidiel Premier League.
Nezávislá komisia uznala Manchester City vinným zo všetkých bodov obvinenia týkajúcich sa porušenia finančných pravidiel v období od sezóny 2009/10 do 2017/18.
Zároveň klub uznala vinným z troch zo štyroch bodov obvinenia, ktoré sa týkali jeho spolupráce pri vyšetrovaní.
VIDEO: Rozhovor s Mourinhom
Tým sa však prípad neskončil. Manchester City sa proti rozhodnutiu odvolal a o konečnom osude klubu tak ešte nie je rozhodnuté.
Práve na ďalšie pokračovanie prípadu narážal Mourinho v rozhovore pre taliansky denník Corriere dello Sport.
„Radšej sa na tom trochu zasmejem,“ povedal portugalský kouč.
Následne dodal: „Myslím si, že sa dostaneme k nejakému záveru, ale keďže mám po šesťdesiatke, budem mať šťastie, ak tu ešte budem, keď príde konečný verdikt.
Teraz príde rozhodnutie, potom odvolanie... Budem mať 80 rokov.“ Mourinho tak reagoval najmä na to, že po rozhodnutí nezávislej komisie nasleduje odvolací proces. Ten môže priniesť ďalšie mesiace právnych sporov.
Nezávislá komisia uviedla, že Manchester City používal takzvané fiktívne obchodné dohody, ktorými mal umelo navyšovať príjmy a znižovať náklady.
Podľa jej zistení išlo počas sledovaného obdobia o sumu presahujúcu 900 miliónov libier. Manchester City však všetky pochybenia odmieta a tvrdí, že rozhodnutie obsahuje zásadné právne aj skutkové chyby. Práve preto sa klub rozhodol odvolať.
O prípadnom treste navyše ešte nie je rozhodnuté. Premier League uviedla, že sankcia bude predmetom samostatného konania.
Mourinho tak svojou poznámkou upozornil na to, že ani po zverejnení verdiktu ešte prípad Manchestru City nemá definitívny koniec.