Mourinha čaká veľký návrat na Stamford Bridge. Vždy budem srdcom Modrý, hovorí

BRATISLAVA. Ak ste trénovali popredné futbalové kluby a dosiahli v nich úspechy, radi sa vraciate na miesta zašlej slávy. Aj keď častokrát už ako súper.
To je aj prípad portugalského trénera Josého Mourinha, ktorý sa v utorok večer predstaví v londýnskom chráme futbalu na Stamford Bridge, ktorý je domovským stánkom FC Chelsea. Do boja povedie Benficu Lisabon v zápase hlavnej fázy Ligy majstrov.
Počas svojich dvoch funkčných období dnes 62-ročný Mourinho ako tréner Chelsea získal sedem významných domácich trofejí - trikrát vyhral s The Blues Premier League, trikrát Ligový pohár a raz FA Cup.
"Vždy budem srdcom Modrý. Som súčasťou histórie Chelsea. A oni sú súčasťou mojej histórie. Pomohol som im stať sa väčšou Chelsea a oni mne pomohli stať sa väčším Josém," vravel Mourinho o svojom vzťahu k svojmu bývalému klubu, cituje ho web BBC Sport.
Charizmatický, ale v mnohom aj kontroverzný tréner svoju aktuálnu vnútornú rozpoltenosť charakterizoval takto: "Pred začiatkom zápasu a po ňom to bude moja Chelsea, ale počas zápasu to bude moja Benfica a to je všetko, na čom záleží. Ak hovorím o tom, že budem proti Chelsea, týka sa to len a len mojej práce počas tohto konkrétneho zápasu. Ničoho iného."
Muž s prezývkou "Special One" (Pán výnimočný) vo svojej kariére vyhral domáce ligové trofeje s klubmi v štyroch krajinách (Portugalsko, Anglicko, Taliansko, Španielsko), s FC Porto (2004) a Interom Miláno (2010) pridal triumfy v Lige majstrov a zároveň je jediný tréner na svete, ktorý získal prvenstvá vo všetkých troch aktuálnych európskych pohárových súťažiach.
Okrem spomenutých dvoch triumfov v LM vyhral Európsku ligu s Manchestrom United (2017) a Európsku konferenčnú ligu s AS Rím (2022).
Jeho súčasný angažmán v Lisabone, kde v roku 2000 začínal svoju trénerskú kariéru, sa začal bizarným spôsobom.
So svojím predchádzajúcim klubom Fenerbahce Istanbul prehral v play-off o postup do Ligy majstrov práve s Benficou (v dvojzápase 0:1) a o dva dni neskôr už nebol trénerom Milana Škriniara v tureckom veľkoklube.
Lenže potom Benfica prehrala v 1. kole hlavnej fázy LM doma s FK Karabach z Azerbajdžanu (2:3) a z klubu sa musel porúčať hlavný tréner Bruno Lage. Na jeho miesto prišiel práve svetaskúsený Mourinho.
"Po 25 rokoch kariéry som sa chcel vrátiť domov do Portugalska, ale ako tréner národného tímu. Vyšlo to tak, že som sa stal trénerom Benficy Lisabon. Je to veľká zodpovednosť aj výzva, ale teším sa z toho. Chcem tímu odovzdať všetko," skonštatoval Mourinho.
Chelsea na sklonku minulej sezóny zbierala trofeje. Najprv vyhrala Európsku konferenčnú ligu a neskôr v lete aj svetový šampionát klubov v USA. V aktuálnej sezóne je však hra zverencov talianskeho kouča Enza Marescu v štýle hore - dolu.
S ôsmimi bodmi sú na ôsmej priečke Premier League a z posledných piatich zápasov zvíťazili iba raz. Do súhrnu troch prehier patrí aj tá z ihriska Bayernu Mníchov v Lige majstrov (1:3).
"Oni sú mašina na víťazstvá. Veľké obdobie triumfov prišlo počas môjho pôsobenia, ale niečo vyhrali už predtým a vyhrávajú znova," dodal portugalský trénerský šampión.