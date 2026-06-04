Benfica zverejnila sumu za Mourinha. Portugalský tréner potvrdil príchod v drese Realu

Portugalský tréner José Mourinho pred finále Ligy majstrov.
Portugalský tréner José Mourinho pred finále Ligy majstrov. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. jún 2026 o 21:57
ShareTweet0

V Benfice má zmluvu platnú ešte na jednu sezónu.

Španielsky futbalový klub Real Madrid bude musieť za návrat trénera Joseho Mourinha zaplatiť 15 miliónov eur.

Vo štvrtok potvrdila výšku výkupnej klauzuly Benfica Lisabon, súčasný zamestnávateľ 63-ročného kouča.

Počas víkendu sa bude prezident Realu Madrid Florentino Perez snažiť o znovuzvolenie. Perez sľúbil, že privedie Mourinha späť na Bernabeu 13 rokov po tom, čo opustil klub.

Benfica vydala vyhlásenie, v ktorom priznala záujem zo strany Realu a zároveň dodala, že Real bude musieť za jeho služby zaplatiť spomínanú sumu.

Predchádzajúce medializované správy pritom naznačovali, že by to španielskeho giganta mohlo stáť len približne tri milióny.

V Benfice má zmluvu platnú ešte na jednu sezónu. Do Lisabonu prišiel v septembri 2025 a doviedol najúspešnejší klub v Portugalsku k ligovej sezóne bez prehry, ktorá však stačila „len“ na konečné 3. miesto.

Mourinho sa už objavil vo videu na Perezovom účte na sociálnom médiu Instagram. V drese Realu predniesol jednoznačné stanovisko: „Sí“ (áno).

Potvrdil tak správy o jeho návrate, ktorý sa však uskutoční iba v prípade, že 79-ročný Perez obháji svoj post v nedeľných voľbách. „Los Blancos“ skončili sezónu bez významnej trofeje už druhý rok za sebou.

Perez však v Mourinhovi vidí človeka, ktorý do kádra vnesie disciplínu. Počas svojho trojročného pôsobenia v Reale získal jeden ligový titul a triumfoval aj v Copa del Rey a tamojšom Superpohári.

La Liga

    Portugalský tréner José Mourinho pred finále Ligy majstrov.
    Portugalský tréner José Mourinho pred finále Ligy majstrov.
    Benfica zverejnila sumu za Mourinha. Portugalský tréner potvrdil príchod v drese Realu
    št 21:57
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Benfica zverejnila sumu za Mourinha. Portugalský tréner potvrdil príchod v drese Realu