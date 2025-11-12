Mourinho nechal po sebe účet za takmer milión eur. Zaplatiť ho zrejme bude musieť Fenerbahce

Jose Mourinho.
Jose Mourinho. (Autor: TASR/AP)
SITA|12. nov 2025 o 11:38
Namiesto toho, aby si prenajal súkromnú rezidenciu, rozhodol sa bývať v hoteli Four Seasons Istanbul.

BRATISLAVA. Portugalský tréner José Mourinho v roku 2024 nastúpil do tureckého Fenerbahce Istanbul s cieľom udržať dominantné postavenie v domácej súťaži a priviesť tím do Ligy majstrov.

Do milionárskej súťaže sa však jeho zverenci na konci tohto leta nedostali a "Special One" sa musel porúčať. Ani po toľkom čase však nie je viacerým sporom koniec.

Najnovšie sa v tureckých médiách objavili informácie, že hotel, v ktorom Mourinho býval, nemá zaplatené za honosný apartmán, ktorý Portugalčan využíval počas svojho pobytu v Istanbule.

Len 15 mesiacov po podpise zmluvy, ktorej hodnota údajne dosahovala 11,4 milióna dolárov ročne (približne 9 829 422 eur), dostal výpoveď.

Zanechal za sebou nielen zmarené nádeje fanúšikov Fenerbahce, ale aj závratné finančné bremeno.

Po jeho odchode odhalila správa denníka Yenicag Gazetesi prekvapivý detail o Mourinhovom pôsobení v Turecku. Namiesto toho, aby si prenajal súkromnú rezidenciu, rozhodol sa bývať v hoteli Four Seasons Istanbul.

Najlacnejšia izba údajne stojí približne 1 320 dolárov za noc (asi 1 138 eur). Kouč údajne býval v jednom z najluxusnejších apartmánov, ktoré boli k dispozícii.

Odhady naznačujú, že jeho ubytovanie mohlo stáť Fenerbahce približne 36,5 milióna tureckých lír (745 147 eur) počas 15-mesačného pobytu.

Hotel Four Seasons Istanbul, ktorý sa nachádza na brehu Bosporu, sa môže pochváliť piatimi reštauráciami, vnútornými a vonkajšími bazénmi, zimnou záhradou, posilňovňou a kúpeľmi.

Mourinho opustil Turecko so štedrým odstupným. Na druhej strane, Fenerbahce zrejme bude musieť dlžnú čiastku hotelu zaplatiť namiesto Portugalčana. Turecké médiá riešia, kto je za to zodpovedný.

Kormidelník, ktorý v januári oslávi svoje 63. narodeniny, sa vrátil ku koreňom. Aktuálne vedie portugalskú Benficu - prvý klub, ktorý trénoval.

Jeho pôsobenie sa začalo pomerne dobre - v lige jeho zverenci zvíťazili štyrikrát a tri razy remizovali. V národnom pohári sú medzi najlepšími 32 mužstvami, v tom ligovom už v semifinále.

V Lige majstrov však z troch zápasov neuhrali ani jediný bod. Benfica sa krčí na predposlednom 35. miesto pred holandským veľkoklubom Ajaxom Amsterdam.

