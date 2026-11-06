Tréner Portugalska necíti vinu za koniec Ronalda. Skôr či neskôr sa to muselo stať, vraví

Tréner portugalskej futbalovej reprezentácie Jorge Jesus nečakal, že Cristiano Ronaldo ukončí kariéru v národnom tíme.
Štyridsaťjedenročný útočník oznámil svoje rozhodnutie vo štvrtok po nedávnych nezhodách s koučom. Jesus v piatok pri predstavovaní nominácie na zápasy Ligy národov proti Dánsku a Walesu uviedol, že s jeho návratom počítal.
„Samozrejme, myslel som si, že sa vráti, že ho opäť povolám a že sa s ním porozprávam. Jeho rozhodnutie však musíme rešpektovať,“ citovala Jesusa agentúra AFP.
„Skôr či neskôr sa to muselo stať. Cítil, že nastal správny čas odísť z reprezentácie. Nikdy však nesmieme zabudnúť na to, čo pre Portugalsko znamenal a čo pre krajinu urobil,“ dodal 72-ročný tréner.
Všetky rozhodnutia v záujme tímu
Ronaldo debutoval v portugalskej reprezentácii v roku 2003 a v jej drese odohral rekordných 234 zápasov, v ktorých strelil 146 gólov.
Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty sa s Jesusom dostal do konfliktu koncom septembra. Kouč ho nechal na lavičke náhradníkov a avizoval, že s ním nepočíta ani v základnej zostave nasledujúceho stretnutia.
Ronaldo následne opustil reprezentačný kemp, za čo dostal od portugalského zväzu 30-dňový dištanc a symbolickú finančnú pokutu. Neskôr sa ospravedlnil.
„Všetky moje rozhodnutia boli v záujme tímu. Ako tréner som vždy presadzoval to, čo bolo pre mužstvo najlepšie, takže som so všetkým úplne vyrovnaný.
V súvislosti s jeho odchodom necítim žiadnu vinu,“ vyhlásil Jesus, ktorý Ronalda v minulosti viedol aj v saudskoarabskom Al-Nassr.
Pripraví mu rozlúčku
Ronaldo bude naďalej pokračovať v klubovej kariére v Al-Nassr. Na konte má celkovo 985 súťažných gólov a jeho cieľom zostáva dosiahnuť hranicu tisíc presných zásahov.
Portugalský zväz už avizoval, že pre legendárneho útočníka pripraví rozlúčku. Ronaldo sa predstavil na šiestich majstrovstvách sveta a v roku 2016 doviedol Portugalsko k titulu majstra Európy.
Portugalci, ktorí už majú istý postup do štvrťfinále Ligy národov, privítajú 14. novembra v Brage Dánsko a o tri dni neskôr nastúpia vo Walese.
Jesus do nominácie prvýkrát zaradil útočníka Gustava Varelu z Monzy a obrancu Alberta Costu z FC Porto. Pre zranenia mu chýbajú Nuno Mendes a Francisco Conceicao.