Brat pôsobí v Manchestri United, on zabojuje o miesto v Trenčíne: Chcem dať tímu sto percent

Slovenský futbalový klub AS Trenčín skompletizoval príchod 21-ročného holandského útočníka Jordana Zirkzeeho, ktorý už bol pod Čákovým hradom na letnej skúške.
S klubom podpísal ročnú zmluvu s možnosťou následnej opcie, informoval účastník Niké ligy vo štvrtok na svojom webe.
Zirkzee futbalovo vyrastal vo Feyenoorde Rotterdam, Bayeri Leverkusen a naposledy v NAC Breda.
Následne sa zapojil do letnej prípravy trenčianskeho AS a predstavil sa aj v prípravných stretnutiach. Hneď v úvodnom naskočil z lavičky a proti B-tímu bratislavského Slovana rozhodol o víťazstve 2:1.
Jeho pôsobenie v Trenčíne prerušilo zranenie ramena, no po rekonvalescencii je už opäť pripravený zabojovať o miesto v základnej zostave.
„Ani poriadne neviem, ako sa to stalo. Po štandardnej situácii sme sa so súperom pretláčali a v súboji som si vykĺbil rameno. Teraz sa však cítim dobre a postupne sa dostávam späť do formy.
Cítim sa dobre a som šťastný, že som späť. V kabíne ma chalani pekne privítali. Máme medzi sebou dobré vzťahy a cítim sa tu veľmi dobre. Už sa neviem dočkať, kedy budem môcť pomôcť tímu.
Chcem priniesť väčšiu efektivitu, góly a asistencie, rád som kreatívny a verím, že aj týmto môžem mužstvu pomôcť.
Predovšetkým však chcem dať tímu sto percent, podporovať spoluhráčov, bojovať za mužstvo a pomáhať mu vyhrávať,“ povedal Zirkzee pre klubový web. Jeho starší brat Joshua hrá za anglický Manchester United.
AS Trenčín neskôr v piatok informoval, že 20-ročný stredopoliar Antonio Baždarič bude v aktuálnej sezóne pôsobiť v Holandsku.
Na hosťovanie do konca sezóny odchádza do FC Eindhoven, ktorý účinkuje v druhej najvyššej holandskej súťaži.