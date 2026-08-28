Brat pôsobí v Manchestri United, on zabojuje o miesto v Trenčíne: Chcem dať tímu sto percent

Jordan Zirkzee
Jordan Zirkzee (Autor: astrencin.sk)
TASR|28. aug 2026 o 13:20
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S klubom podpísal ročnú zmluvu s možnosťou následnej opcie.

Slovenský futbalový klub AS Trenčín skompletizoval príchod 21-ročného holandského útočníka Jordana Zirkzeeho, ktorý už bol pod Čákovým hradom na letnej skúške.

S klubom podpísal ročnú zmluvu s možnosťou následnej opcie, informoval účastník Niké ligy vo štvrtok na svojom webe.

Zirkzee futbalovo vyrastal vo Feyenoorde Rotterdam, Bayeri Leverkusen a naposledy v NAC Breda.

Následne sa zapojil do letnej prípravy trenčianskeho AS a predstavil sa aj v prípravných stretnutiach. Hneď v úvodnom naskočil z lavičky a proti B-tímu bratislavského Slovana rozhodol o víťazstve 2:1.

Jeho pôsobenie v Trenčíne prerušilo zranenie ramena, no po rekonvalescencii je už opäť pripravený zabojovať o miesto v základnej zostave.

„Ani poriadne neviem, ako sa to stalo. Po štandardnej situácii sme sa so súperom pretláčali a v súboji som si vykĺbil rameno. Teraz sa však cítim dobre a postupne sa dostávam späť do formy.

Cítim sa dobre a som šťastný, že som späť. V kabíne ma chalani pekne privítali. Máme medzi sebou dobré vzťahy a cítim sa tu veľmi dobre. Už sa neviem dočkať, kedy budem môcť pomôcť tímu.

Chcem priniesť väčšiu efektivitu, góly a asistencie, rád som kreatívny a verím, že aj týmto môžem mužstvu pomôcť.

Predovšetkým však chcem dať tímu sto percent, podporovať spoluhráčov, bojovať za mužstvo a pomáhať mu vyhrávať,“ povedal Zirkzee pre klubový web. Jeho starší brat Joshua hrá za anglický Manchester United.

AS Trenčín neskôr v piatok informoval, že 20-ročný stredopoliar Antonio Baždarič bude v aktuálnej sezóne pôsobiť v Holandsku.

Na hosťovanie do konca sezóny odchádza do FC Eindhoven, ktorý účinkuje v druhej najvyššej holandskej súťaži.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
1
0
12:2
13
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
4
0
0
14:1
12
V
V
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
3
1
0
11:1
10
V
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
3
1
1
12:11
10
V
V
P
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
5
3
0
2
8:10
9
P
V
V
P
V
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
5
2
1
2
8:9
7
P
P
V
V
R
7
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
4
1
2
1
12:11
5
P
V
R
R
8
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
5
1
1
3
3:6
4
V
P
R
P
P
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
5
1
0
4
4:13
3
V
P
P
P
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
4
0
2
2
5:10
2
P
P
R
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
0
2
3
4:9
2
P
P
R
P
R
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
5
0
1
4
3:13
1
P
P
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Jordan Zirkzee
    Jordan Zirkzee
    Brat pôsobí v Manchestri United, on zabojuje o miesto v Trenčíne: Chcem dať tímu sto percent
    dnes 13:20
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