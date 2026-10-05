Anglická hviezda priznala neopatrnú jazdu. Značku mal ignorovať, dve autá prudko zabrzdili

Anglický futbalový brankár Jordan Pickford sa priznal k neopatrnej jazde po incidente, pri ktorom podľa polície takmer spôsobil zrážku ďalších dvoch vozidiel.
Tridsaťdvaročný hráč Evertonu v tom čase šoféroval svoje Lamborghini Urus v hodnote približne 200-tisíc libier.
K incidentu došlo 14. apríla v meste Knutsford v grófstve Cheshire. Podľa policajného záznamu Pickford nerešpektoval značku daj prednosť v jazde a vošiel na cestu tak, že dve ďalšie autá museli prudko zabrzdiť, aby sa vyhli zrážke.
Následne mal zrýchliť a pokračovať po ceste. Policajt Cecil Ricardo uviedol, že pri prenasledovaní išiel rýchlosťou 50 míľ za hodinu (približne 80 km/h), pričom Pickfordovo vozidlo sa mu napriek tomu vzďaľovalo. Na danom úseku bola povolená rýchlosť 30 míľ za hodinu (približne 48 km/h).
Anglický reprezentant napokon zastavil po tom, ako si podľa policajta všimol vozidlo s aktivovanými majákmi a sirénou.
Pickford sa písomne priznal k jazde bez náležitej opatrnosti a požiadal o súdne pojednávanie, na ktorom chce uviesť poľahčujúce okolnosti. Prípad odročili na 7. decembra, keď sa ním bude zaoberať súd v Chesteri.
Pickford má na konte 336 zápasov za Everton a 92 štartov za anglickú reprezentáciu. Zúčastnil sa na MS 2018, 2022 a 2026 a chytal aj vo finále ME 2020 a 2024. Informovala o tom agentúra DPA.