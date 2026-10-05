Anglická hviezda priznala neopatrnú jazdu. Značku mal ignorovať, dve autá prudko zabrzdili

Jordan Pickford.
Jordan Pickford. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. okt 2026 o 18:58
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V tom čase šoféroval svoje Lamborghini Urus.

Anglický futbalový brankár Jordan Pickford sa priznal k neopatrnej jazde po incidente, pri ktorom podľa polície takmer spôsobil zrážku ďalších dvoch vozidiel.

Tridsaťdvaročný hráč Evertonu v tom čase šoféroval svoje Lamborghini Urus v hodnote približne 200-tisíc libier.

K incidentu došlo 14. apríla v meste Knutsford v grófstve Cheshire. Podľa policajného záznamu Pickford nerešpektoval značku daj prednosť v jazde a vošiel na cestu tak, že dve ďalšie autá museli prudko zabrzdiť, aby sa vyhli zrážke.

Následne mal zrýchliť a pokračovať po ceste. Policajt Cecil Ricardo uviedol, že pri prenasledovaní išiel rýchlosťou 50 míľ za hodinu (približne 80 km/h), pričom Pickfordovo vozidlo sa mu napriek tomu vzďaľovalo. Na danom úseku bola povolená rýchlosť 30 míľ za hodinu (približne 48 km/h).

Anglický reprezentant napokon zastavil po tom, ako si podľa policajta všimol vozidlo s aktivovanými majákmi a sirénou.

Pickford sa písomne priznal k jazde bez náležitej opatrnosti a požiadal o súdne pojednávanie, na ktorom chce uviesť poľahčujúce okolnosti. Prípad odročili na 7. decembra, keď sa ním bude zaoberať súd v Chesteri.

Pickford má na konte 336 zápasov za Everton a 92 štartov za anglickú reprezentáciu. Zúčastnil sa na MS 2018, 2022 a 2026 a chytal aj vo finále ME 2020 a 2024. Informovala o tom agentúra DPA.

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    Anglická hviezda priznala neopatrnú jazdu. Značku mal ignorovať, dve autá prudko zabrzdili
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