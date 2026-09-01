Bude spoluhráčom Hancka. Kanadský útočník po náročnej sezóne v Taliansku mení pôsobisko

Hráč Juventusu Turín Jonathan David sa teší z gólu.
Hráč Juventusu Turín Jonathan David sa teší z gólu. (Autor: TARS)
TASR|1. sep 2026 o 21:39
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Los Colchoneros majú opciu na trvalý prestup.

Kanadský futbalista Jonathan David sa sťahuje z Juventusu Turín do Atletica Madrid. Španielsky klub, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentant Dávid Hancko, získal 26-ročného útočníka na hosťovanie do konca sezóny.

Podľa tamojších médií majú „Los Colchoneros“ opciu na trvalý prestup hráča po skončení hosťovania vo výške 25 miliónov eur.

David prišiel do Juventusu vlani z OSC Lille. Za sebou má náročnú prvú sezónu v talianskej Serii A, počas ktorej strelil iba osem gólov.

Predtým vo Francúzsku nastrieľal za Lille 109 gólov v 232 zápasoch. V útoku Atletica bude bojovať o miesto s Julianom Alvarezom, argentínsky zakončovateľ zostal napokon v madridskom tíme napriek enormnému záujmu zo strany FC Barcelona.

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    Na snímke anglický futbalista Harvey Elliott.
    Na snímke anglický futbalista Harvey Elliott.
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