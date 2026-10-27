Niekoľkotýždňová pauza pre útočnú oporu Chelsea. Xabi Alonso: Bude nám chýbať

Joao Pedro.
Joao Pedro. (Autor: TASR/AP)
TASR|27. okt 2026 o 22:07
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Zranil sa na tréningu a čaká ho už druhá prestávka v tejto sezóne.

Brazílsky futbalista londýnskej Chelsea Joao Pedro bude pre problémy so stehnom niekoľko týždňov mimo hry.

Jeho absencia, oznámená v utorok, otvára priestor pre letnú posilu Emmanuela Emeghu, ktorý sa po zranení môže pokúsiť ukázať svoje kvality.

Výpadok kľúčového útočníka môže byť pre Chelsea citeľný. V dvoch tohtosezónnych zápasoch Premier League, ktoré brazílsky reprezentant vynechal, totiž mužstvu chýbala obvyklá útočná plynulosť.

Zverenci Xabiho Alonsa v sobotu prehrali doma s Tottenhamom 0:2 a minulý mesiac podľahli Brentfordu 0:3.

Pedro sa zranil na tréningu minulý týždeň a čaká ho už druhá prestávka v tejto sezóne.

Vynechá aj stredajší zápas anglického Ligového pohára na ihrisku Liverpoolu. Pravdepodobne nebude k dispozícii ani brazílskej reprezentácii na novembrové prípravné zápasy proti Japonsku a Singapuru.

„Má zranené stehno a bude niekoľko týždňov mimo hry. Uvidíme, koľko ich napokon bude. Nechceme to vopred odhadovať.

Na najbližšie zápasy však nebude pripravený. Je to kľúčový hráč a bude nám chýbať.

Musíme sa však so zranením vyrovnať, byť konkurencieschopní a pokúsiť sa víťaziť s hráčmi, ktorých máme k dispozícii. Taká je situácia,“ povedal podľa agentúry AP tréner Chelsea Xabi Alonso.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Joao Pedro.
    Joao Pedro.
    Niekoľkotýždňová pauza pre útočnú oporu Chelsea. Xabi Alonso: Bude nám chýbať
    dnes 22:07
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