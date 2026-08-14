Futbalový svet smúti za anglickým brankárom. Európsky titul získal s dvoma rôznymi klubmi

Jimmy Rimmer.
Jimmy Rimmer. (Autor: x/ Alex Stepney)
TASR|14. aug 2026 o 13:29
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S United nastúpil vo finále ako náhradník, s Villou musel po deviatich minútach striedať pre zranenie krku.

Bývalý anglický futbalový brankár Jimmy Rimmer, ktorý získal Európsky pohár majstrov s Manchestrom United aj Aston Villou, zomrel vo veku 78 rokov.

Jeho úmrtie oznámila v piatok Aston Villa bez ďalších podrobností.

Klub ho označil za „jedného z najlepších brankárov svojej generácie a pravdepodobne jedného z najväčších smoliarov pri veľkých príležitostiach“.

Rimmer získal prvú trofej v roku 1968 ako náhradník Alexa Stepneyho pri triumfe Manchestru United 4:1 nad Benficou vo finále vo Wembley.

O štrnásť rokov neskôr nastúpil vo finále za Aston Villu proti Bayernu Mníchov, no už po deviatich minútach musel pre zranenie krku striedať.

Villa napokon v Rotterdame vyhrala 1:0 zásluhou gólu Petra Withea.

V sezóne 1981/82 nastúpil Rimmer vo všetkých deviatich zápasoch Aston Villy v EPM a v predchádzajúcom ročníku nechýbal ani v jednom ligovom stretnutí pri zisku anglického titulu.

V Manchestri United pôsobil v rokoch 1965 až 1974, následne tri roky v Arsenale a v Aston Ville hral v období 1977 až 1983.

Za anglickú reprezentáciu nastúpil raz, v prípravnom zápase proti Taliansku v roku 1976, pripomenula agentúra AP.

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