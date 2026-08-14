Futbalový svet smúti za anglickým brankárom. Európsky titul získal s dvoma rôznymi klubmi

Bývalý anglický futbalový brankár Jimmy Rimmer, ktorý získal Európsky pohár majstrov s Manchestrom United aj Aston Villou, zomrel vo veku 78 rokov.
Jeho úmrtie oznámila v piatok Aston Villa bez ďalších podrobností.
Klub ho označil za „jedného z najlepších brankárov svojej generácie a pravdepodobne jedného z najväčších smoliarov pri veľkých príležitostiach“.
Rimmer získal prvú trofej v roku 1968 ako náhradník Alexa Stepneyho pri triumfe Manchestru United 4:1 nad Benficou vo finále vo Wembley.
O štrnásť rokov neskôr nastúpil vo finále za Aston Villu proti Bayernu Mníchov, no už po deviatich minútach musel pre zranenie krku striedať.
Villa napokon v Rotterdame vyhrala 1:0 zásluhou gólu Petra Withea.
V sezóne 1981/82 nastúpil Rimmer vo všetkých deviatich zápasoch Aston Villy v EPM a v predchádzajúcom ročníku nechýbal ani v jednom ligovom stretnutí pri zisku anglického titulu.
V Manchestri United pôsobil v rokoch 1965 až 1974, následne tri roky v Arsenale a v Aston Ville hral v období 1977 až 1983.
Za anglickú reprezentáciu nastúpil raz, v prípravnom zápase proti Taliansku v roku 1976, pripomenula agentúra AP.