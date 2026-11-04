Prežíva najťažšie dni v živote. Brankár sa vyjadril k tragickému stretu s útočníkom

Brankár FC Andorra Jesús Owono uviedol, že po tragickej zrážke s útočníkom Tenerife Jesúsom de Miguelom v pondelňajšom stretnutí druhej španielskej futbalovej ligy prežíva najťažšie dni v živote. Tridsaťročný De Miguel po strete skolaboval a zomrel.
"Len ťažko hľadám slová a je pre mňa veľmi ťažké spracovať všetko, čo sa stalo. Cítim nesmiernu bolesť zo straty Jesúsa. V myšlienkach som s ním, s jeho rodinou a so všetkými, ktorí ho mali radi," uviedol Owono.
Dvadsaťpäťročný brankár si v utorok zrušil účet na instagrame, kde bol zahltený urážkami a príspevkami, ktoré ho označovali za vraha.
Pondelkové stretnutie sa totiž nedohralo a okolnosti stretu začala vyšetrovať polícia pre možné usmrtenie z nedbanlivosti.
"Viem, že vyvstane veľa otázok, a ku všetkému, čo príde, sa postavím s maximálnou úctou. Teraz nedokážem myslieť na nič iné ako na Jesúsa a na bolesť, ktorú prežívame. Odpočívaj v pokoji, Jesúsi," uviedol Owono. Podľa španielskych médií mu hrozí aj dlhý disciplinárny trest.
Rodák z Rovníkovej Guiney v siedmej minúte nastavenia pri pokuse o odkop zasiahol De Miguela kolenom do hrudníka a za zákrok dostal červenú kartu.
Hráč Tenerife zostal ležať bez hnutia na trávniku a po ošetrení ho previezli do nemocnice. V sanitke ho podľa médií postihla srdcová zástava a musel byť oživovaný.
Ovena sa zastal spoluhráč Lautaro Spatz. "My, čo ho poznáme, vieme, aký je to človek, ako veľmi teraz trpí a že by nikdy nikomu úmyselne neublížil. Vo futbale môže dôjsť k nešťastným udalostiam, ale nikoho by nenapadlo, že jedna z nich môže mať také tragické následky," napísal obranca Andorry na sociálnych sieťach.