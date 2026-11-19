Futbalová jeseň sa skončila vo všetkých slovenských súťažiach s výnimkou Niké ligy, takže je jasné, kto bude zimovať na čele a pohľad do tabuliek naznačí čosi aj o postupových šanciach.
Sportnet pripravil veľký prehľad jesenných majstrov – od MONACObet ligy (druhá najvyššia súťaž) až po najnižšie oblastné súťaže seniorov v regiónoch BFZ, ZsFZ, SsFZ a VsFZ.
Pri každom lídrovi nájdete počet bodov, bilanciu, skóre a náskok pred prenasledovateľmi.
Najväčším suverénom jesene je Futbalový klub Koniarovce. Líder VII. ligy ObFZ Topoľčany stratil v 14 zápasoch iba tri body, strelil 74 gólov a pred druhou Krnčou má náskok 13 bodov.
O jedenásť bodov vedie FC Nitra v III. lige Západ, MFK Nová Baňa vo 4. lige SsFZ a TJ Dynamo Príbovce v II. triede TFZ.
Bez straty bodu prešli jeseňou ŠK Bobrovec v 8. lige LFZ (12 výhier, skóre 72:11) a ŠK Turčianska Štiavnička v I. triede TFZ (11 výhier).
Stopercentnú bilanciu majú aj Hrochoť, Lovča B, Nižná, Moldava nad Bodvou, Vaniškovce či Lukačovce. Naopak, v niekoľkých súťažiach majú prví dvaja rovnaký počet bodov a o lídrovi rozhodujú pomocné kritériá.
MONACObet liga
Jesenný majster: FC ŠTK 1914 Šamorín – 39 bodov (bilancia 12-3-2, skóre 36:20)
Náskok: 3 body pred druhou FC Petržalka
III. liga
skupina Východ
Jesenný majster: FC Lokomotíva Košice – 27 bodov (bilancia 8-3-2, skóre 22:8)
Náskok: 1 bod pred druhým OFK - SIM Raslavice a tretím MFK Spartak Medzev
skupina Stred
Jesenný majster: MFK Ružomberok B – 32 bodov (bilancia 10-2-1, skóre 47:18)
Náskok: 1 bod pred druhým MŠK Námestovo
skupina Západ
Jesenný majster: FC Nitra – 40 bodov (bilancia 13-1-0, skóre 51:10)
Náskok: 11 bodov pred druhým MŠK Púchov
BFZ
Majstrovstvá regiónu - IV. liga
Jesenný majster: FK Slovan Ivanka pri Dunaji – 38 bodov (bilancia 12-2-1, skóre 35:8)
Náskok: 9 bodov pred druhým NŠK 1922 Bratislava
V. liga
Jesenný majster: ŠK Svätý Jur – 38 bodov (bilancia 12-2-1, skóre 35:8)
Náskok: 7 bodov pred druhým ŠK Kaplna
ObFZ Bratislava-mesto
VI. liga muži S6A
Jesenný majster: FK Vajnory – 34 bodov (bilancia 11-1-1, skóre 38:14)
Náskok: 0 bodov pred druhým FK Dúbravka
VII. liga muži S7A
Jesenný majster: Petržalka United – 21 bodov (bilancia 7-0-1, skóre 31:4)
Náskok: 2 body pred druhým Futbalová komunita Kozmos
ObFZ Bratislava-vidiek
MEVA Sport VI. liga seniori (S6V)
Jesenný majster: PŠC Pezinok B – 31 bodov (bilancia 9-4-0, skóre 47:17)
Náskok: 1 bod pred druhým TJ Slovan Viničné
MEVA Sport VII. liga seniori (S7V)
Jesenný majster: ŠK Gajary – 28 bodov (bilancia 9-1-0, skóre 48:13)
Náskok: 10 bodov pred druhým ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš
ZsFZ
Majstrovstvá regiónu - IV. liga Macron | yoursport ZsFZ
Jesenný majster: FK Spartak Dubnica nad Váhom – 35 bodov (bilancia 11-2-2, skóre 37:11)
Náskok: 3 body pred druhým TJ Slavoj Boleráz
V. liga Juhovýchod Macron | yoursport ZsFZ
Jesenný majster: TJ Kostolné Kračany – 38 bodov (bilancia 12-2-1, skóre 40:15)
Náskok: 1 bod pred druhým ŠK Šurany
V. liga Severozápad Macron | yoursport ZsFZ
Jesenný majster: OFK Tovarníky – 33 bodov (bilancia 10-3-2, skóre 30:15)
Náskok: rovnaký počet bodov ako TJ Partizán Domaniža a dva body náskok pred 3. TJ Spartak Kvašov
VI. liga Sever Macron | yoursport ZsFZ
Jesenný majster: TJ Tatran Cementáreň Ladce – 30 bodov (bilancia 9-3-0, skóre 45:7)
Náskok: rovnaký počet bodov ako TJ Slovan Košecké Podhradie a sedem bodov náskok pred 3. TJ Vápeč Horná Poruba
VI. liga Juh Macron | yoursport ZsFZ
Jesenný majster: FC Slovan Galanta B – 29 bodov (bilancia 9-2-1, skóre 46:17)
Náskok: 3 body pred druhým FC Nový Život
VI. liga Severovýchod Macron | yoursport ZsFZ
Jesenný majster: Športové centrum Chynorany – 39 bodov (bilancia 12-3-0, skóre 39:13)
Náskok: 7 bodov pred druhým TJ Priehrada Nitrianske Rudno
VI. liga Stred Macron | yoursport ZsFZ
Jesenný majster: ŠK Nitra-Dolné Krškany – 31 bodov (bilancia 10-1-2, skóre 43:11)
Náskok: 2 body pred druhým FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble C
VI. liga Východ Macron | yoursport ZsFZ
Jesenný majster: KFC Kalná nad Hronom – 37 bodov (bilancia 11-4-0, skóre 38:14)
Náskok: 3 body pred druhým TJ Družstevník Tekovské Lužany
VI. liga Západ Macron | yoursport ZsFZ
Jesenný majster: FC Družstevník Rybky – 35 bodov (bilancia 11-2-1, skóre 48:18)
Náskok: 7 bodov pred druhým TJ Iskra Holíč
ObFZ Nové Zámky
Majstrovstvá oblasti-VII. liga Macron | yoursport ObFZ NZ
Jesenný majster: FC Veľký Kýr – 40 bodov (bilancia 13-1-1, skóre 43:4)
Náskok: 10 bodov pred druhým TJ AC Mužla
VIII. liga Macron | yoursport ObFZ NZ
Jesenný majster: FC Strekov – 28 bodov (bilancia 9-1-1, skóre 45:6)
Náskok: 3 body pred druhým ŠK Radava
ObFZ Trnava
VII. liga-MEVA-ObFZ TT
Jesenný majster: FK Biely Kostol – 26 bodov (bilancia 8-2-3, skóre 38:28)
Náskok: 1 bod pred druhým TJ Madunice, rovnaký počet bodov ako TJ Družstevník Siladice
VIII. liga-MAXIMA FASÁDY-ObFZ TT
Jesenný majster: OŠK Dubovany – 35 bodov (bilancia 11-2-0, skóre 45:12)
Náskok: 6 bodov pred druhým FTC Trakovice
VIII. liga-RUBBEX-ObFZ TT
Jesenný majster: TJ Elastik Bohdanovce – 29 bodov (bilancia 9-2-1, skóre 46:9)
Náskok: 1 bod pred druhým FK Voderady
IX. liga-MEVA-ObFZ TT
Jesenný majster: ŠK Pečeňady – 29 bodov (bilancia 9-2-2, skóre 46:22)
Náskok: 1 bod pred druhým Športový klub Naháč
ObFZ Trenčín
VII. liga - ObFZ TN
Jesenný majster: OŠK Trenčianske Stankovce B – 37 bodov (bilancia 12-1-1, skóre 45:17)
Náskok: 8 bodov pred druhým TJ Slovan Trenčianska Turná
VIII. liga Juh - ObFZ TN
Jesenný majster: ŠK Dolné Srnie – 27 bodov (bilancia 8-3-1, skóre 39:12)
Náskok: 1 bod pred druhým TJ Tatran Polianka
VIII. liga Sever - ObFZ TN
Jesenný majster: TJ Cementár Horné Srnie – 26 bodov (bilancia 8-2-1, skóre 51:14)
Náskok: rovnaký počet bodov ako TJ Slovan Dolná Súča, jeden bod náskok pred tretím Sokol FC Chocholná - Velčice
IX. liga NM - ObFZ TN
Jesenný majster: TJ Slovan Priepasné – 28 bodov (bilancia 9-1-1, skóre 58:15)
Náskok: 5 bodov pred druhým TJ Družstevník Brunovce
ObFZ Dunajská streda
VII. liga ObFZ DS/ AG SPORT LIGA
Jesenný majster: OFC Kráľovičove Kračany – 34 bodov (bilancia 11-1-3, skóre 52:26)
Náskok: 1 bod pred druhým Sport club Okoč - Sokolec
VIII. liga ObFZ DS / ONLINESTAVBA LIGA
Jesenný majster: DSC Orechová Potôň B – 31 bodov (bilancia 10-1-2, skóre 53:14)
Náskok: 1 bod pred druhým ŠK Rohovce
ObFZ Galanta
VII. liga Macron | yoursport
Skupina A
Jesenný majster: OFK Mostová – 37 bodov (bilancia 12-1-1, skóre 38:9)
Náskok: 1 bod pred druhým OFK Žihárec
Skupina B
Jesenný majster: FK Slavoj Sládkovičovo – 32 bodov (bilancia 10-2-2, skóre 45:15)
Náskok: 6 bodov pred druhým OŠK Vinohrady nad Váhom
ObFZ Komárno
VII. Liga – MACRON-OBFZ KN
Jesenný majster: TJ Agro Kameničná – 34 bodov (bilancia 11-1-1, skóre 50:14)
Náskok: 2 body pred druhým FK Marcelová
ObFZ Levice
VII.LIGA
Jesenný majster: TJ Klas Beša – 32 bodov (bilancia 10-2-0, skóre 52:26)
Náskok: 5 bodov pred druhým SC Hronské Kľačany
VIII. LIGA
Jesenný majster: FK 1.FC 2000 Kalinčiakovo – 25 bodov (bilancia 8-1-1, skóre 53:14)
Náskok: 1 bod pred druhým ŠK Mýtne Ludany
ObFZ Nitra
Majstrovstvá oblasti – VII. liga Macron | yoursport
Jesenný majster: FK Svätoplukovo – 37 bodov (bilancia 12-1-2, skóre 55:21)
Náskok: 6 bodov pred druhým FK Močenok
VIII. A liga Macron| yoursport
Jesenný majster: ŠK Rumanová – 28 bodov (bilancia 9-1-2, skóre 55:21)
Náskok: rovnaký počet bodov ako OFK 1948 Veľký Lapáš, náskok na 3. tímom FK Veča - 1 bod
VIII. B liga Macron| yoursport
Jesenný majster: TJ Družstevník Obyce – 32 bodov (bilancia 10-2-0, skóre 51:9)
Náskok: 1 bod pred druhým TJ Družstevník Čierne Kľačany
ObFZ Považská Bystrica
MARCO SPORT 7. Liga
Jesenný majster: TJ Priehrada Udiča – 35 bodov (bilancia 12-2-1, skóre 44:13)
Náskok: 4 body pred druhým TJ Žiar Papradno
8. Liga
Jesenný majster: TJ Slovan Kameničany – 25 bodov (bilancia 8-1-0, skóre 29:6)
Náskok: 3 body pred druhým TJ Horec Bodiná
ObFZ Prievidza
VII. liga Resort Sivý Kamen
Jesenný majster: MFC SPARTAK Bánovce nad Bebravou – 35 bodov (bilancia 11-2-0, skóre 61:17)
Náskok: 2 body pred druhým TJ Slovan Nitrianske Sučany
VIII. liga "A" Píla Logger
Jesenný majster: TJ Magura Poruba – 25 bodov (bilancia 8-1-1, skóre 40:14)
Náskok: 1 bod pred druhým ŠK Čereňany
VIII. liga "B" Väzník Logger
Jesenný majster: OFK Nedanovce – 33 bodov (bilancia 11-0-1, skóre 45:10)
Náskok: 6 bodov pred druhým TJ Ostratice
IX. liga "A" Boise group
Jesenný majster: TJ Priehrada Nitrianske Rudno B – 18 bodov (bilancia 6-0-2, skóre 24:12)
Náskok: 1 bod pred druhým TJ Družstevník Koš
IX. liga "B" Boise group
Jesenný majster: FK Prusy – 24 bodov (bilancia 8-0-1, skóre 36:19)
Náskok: rovnaký počet bodov ako FK Veľké Bielice, náskok na 3. tímom TJ Družstevník Nadlice - 3 body
ObFZ Senica
VII. liga -Macron | yoursport
Jesenný majster: TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves – 31 bodov (bilancia 10-1-0, skóre 56:11)
Náskok: 4 body pred druhým ŠK Petrova Ves
VIII. liga - Ploty SKALA
Jesenný majster: OFK Častkov – 28 bodov (bilancia 9-1-1, skóre 31:16)
Náskok: 7 bodov pred druhým TJ Družstevník Popudinské Močidlany
IX .liga HypeDress
Jesenný majster: TJ Družstevník Vrádište – 26 bodov (bilancia 8-2-0, skóre 25:10)
Náskok: 5 bodov pred druhým FK Borský Svätý Jur
ObFZ Topolčany
VII.liga - ObFZ TO
Jesenný majster: Futbalový klub Koniarovce – 39 bodov (bilancia 13-0-1, skóre 74:13)
Náskok: 13 bodov pred druhým OFK Krnča
VIII.liga - ObFZ TO + NR
Jesenný majster: TJ Družstevník Dolné Lefantovce – 33 bodov (bilancia 11-0-1, skóre 61:18)
Náskok: 9 bodov pred druhým FK Orešany a tretím TJ Zlatý Klas Urmince
SsFZ
4. DOXXbet liga SsFZ
Jesenný majster: MFK Nová Baňa – 37 bodov (bilancia 12-1-0, skóre 39:9)
Náskok: 11 bodov pred druhým TJ Tatran Krásno nad Kysucou
V. liga SsFZ
skupina Juh
Jesenný majster: Telovýchovná jednota Lovča – 32 bodov (bilancia 10-2-1, skóre 36:8)
Náskok: 1 bod pred druhým TJ Družstevník Látky
skupina Sever
Jesenný majster: TJ Slovan Podvysoká – 26 bodov (bilancia 7-5-1, skóre 28:14)
Náskok: rovnaký počet bodov ako ŠK Čierne, 1 bod náskok pred tretím ŠK Tvrdošín
VI. liga SsFZ
skupina A
Jesenný majster: TJ Divina – 31 bodov (bilancia 10-1-2, skóre 50:6)
Náskok: 3 body pred druhým TJ Družstevník Bitarová a tretím FK Fatran Varín
skupina B
Jesenný majster: FK Slovan Žabokreky – 32 bodov (bilancia 10-2-0, skóre 33:6)
Náskok: 4 body pred druhým TJ Slovan Magura Vavrečka
skupina C
Jesenný majster: FK 1928 Jasenie – 33 bodov (bilancia 10-3-0, skóre 49:13)
Náskok: 2 body pred druhým AK šport Selce a tretím FK 09 Bacúch
skupina D
Jesenný majster: MFK Revúca – 25 bodov (bilancia 8-1-2, skóre 44:14)
Náskok: 2 body pred druhým TJ Jednota Málinec
ObFZ Banská Bystrica
7. liga
Jesenný majster: Športový klub Hrochoť – 30 bodov (bilancia 10-0-0, skóre 39:9)
Náskok: 3 body pred druhým TJ Družstevník Mičiná
8. liga
Jesenný majster: TJ Sokol Medzibrod B – 21 bodov (bilancia 7-0-2, skóre 44:18)
Náskok: 2 body pred druhým TJ Partizán Dolná Lehota
TFZ Martin
I. QUICK Sport trieda - TFZ
Jesenný majster: ŠK Turčianska Štiavnička – 33 bodov (bilancia 11-0-0, skóre 43:9)
Náskok: 8 bodov pred druhým FO Tatran Sučany
II. VITAR trieda - TFZ
Jesenný majster: TJ Dynamo Príbovce – 31 bodov (bilancia 10-1-0, skóre 31:7)
Náskok: 11 bodov pred druhým TJ COMPEL RAIL Lipovec a tretím TJ Družstevník Belá - Dulice B
LFZ Liptovský Mikuláš
7.liga
Jesenný majster: OŠK LIKAVKA – 37 bodov (bilancia 12-1-0, skóre 46:10)
Náskok: 10 bodov pred druhým OŠK Ludrová
8.liga
Jesenný majster: ŠK Bobrovec – 36 bodov (bilancia 12-0-0, skóre 72:11)
Náskok: 3 body pred druhým TJ Poľana Hubová
9.liga
Jesenný majster: TJ Ďumbier Uhorská Ves – 23 bodov (bilancia 7-2-1, skóre 39:16)
Náskok: 2 body pred druhým TJ Družstevník Liptovský Trnovec
ObFZ Kysúc
VII. liga QUICK SPORT
Jesenný majster: TJ Slovan Povina – 28 bodov (bilancia 9-1-2, skóre 39:16)
Náskok: 3 body pred druhým TJ Kysučan Ochodnica
ObFZ Lučenec
7.liga - Majstrovstvo ObFZ LC
Jesenný majster: TJ Družstevník Mýtna – 30 bodov (bilancia 10-0-2, skóre 53:17)
Náskok: 4 body pred druhým ŠK Slovan Vidiná
ObFZ Rimavská Sobota
MIRAGE 7.LIGA DOSPELÍ ObFZ RIMAVSKÁ SOBOTA
Jesenný majster: TJ - FK Veľký Blh – 21 bodov (bilancia 7-0-1, skóre 30:9)
Náskok: 9 bodov pred druhým Telovýchovná jednota Družstevník Klenovec
ObFZ Veľký Krtíš
7.Liga Dospelí
Jesenný majster: Obecný futbalový klub Dačov Lom – 27 bodov (bilancia 9-0-1, skóre 41:12)
Náskok: 6 bodov pred druhým FK Lesenice a tretím TJ Družstevník Sklabiná
ObFZ Žiar nad Hronom
7. MIRAGE liga ObFZ ZH
Jesenný majster: TJ Družstevník Lovčica - Trubín – 34 bodov (bilancia 11-1-1, skóre 47:10)
Náskok: 1 bod pred druhým TJ Inter Horná Ves
8. MIRAGE liga ObFZ ZH
Jesenný majster: Telovýchovná jednota Lovča B – 30 bodov (bilancia 10-0-0, skóre 58:4)
Náskok: 8 bodov pred druhým ŠK Slaská a tretím TJ Tatran Bzenica
ObFZ Žilina
I. DOXXbet trieda dospelí
Jesenný majster: FK Terchová – 36 bodov (bilancia 12-0-1, skóre 48:20)
Náskok: 8 bodov pred druhým FK Turie
II.DOXXbet trieda dospelí
Jesenný majster: Športový klub Dynamo Kotrčina Lúčka – 36 bodov (bilancia 12-0-1, skóre 65:13)
Náskok: 5 bodov pred druhým TJ Pšurnovice
III. DOXXbet trieda dospelí
Jesenný majster: Družstevník Rašov – 23 bodov (bilancia 7-2-0, skóre 28:7)
Náskok: 1 bod pred druhým ŠK Dolný Hričov
ObFZ Zvolen
I. trieda - Zvolen
skupina Juh
Jesenný majster: TJ Tatran VLM Pliešovce – 27 bodov (bilancia 8-3-1, skóre 38:11)
Náskok: 1 bod pred druhým TJ Družstevník Bzovík
skupina Sever
Jesenný majster: TJ Slovan AX Budča – 27 bodov (bilancia 9-0-3, skóre 43:15)
Náskok: 1 bod pred druhým TJ Kriváň
OFZ Orava
VII. liga dospelí
Jesenný majster: TJ Tatran Zákamenné – 26 bodov (bilancia 8-2-1, skóre 38:10)
Náskok: 1 bod pred druhým TJ Tatran Klin
VIII. liga dospelí
Jesenný majster: Futbalový klub Nižná – 27 bodov (bilancia 9-0-0, skóre 34:7)
Náskok: 5 bodov pred druhým TJ Družstevník Oravská Poruba
VsFZ
Majstrovstvo regiónu IV. liga Východ
Jesenný majster: FK Slovan Kendice – 34 bodov (bilancia 11-1-1, skóre 41:11)
Náskok: 4 body pred druhým FK Gerlachov
V. liga Juh dospelí VsFZ
Jesenný majster: TJ Družstevník Malá Ida – 31 bodov (bilancia 10-1-2, skóre 47:18)
Náskok: 3 body pred druhým MFK Veľké Kapušany
V. liga Sever dospelí VsFZ
Jesenný majster: FK TJ Sokol Brezovica – 35 bodov (bilancia 11-2-0, skóre 39:10)
Náskok: 7 bodov pred druhým MFK Slovan Giraltovce
VI. liga Košicko-gemerská dospelí VsFZ
Jesenný majster: OFK Slovan Poproč – 36 bodov (bilancia 12-0-1, skóre 44:11)
Náskok: 2 body pred druhým FK Považská Sokoľ
VI. liga Podtatranská dospelí VsFZ
Jesenný majster: FK 1931 Hranovnica – 31 bodov (bilancia 10-1-2, skóre 45:17)
Náskok: rovnaký počet bodov ako OŠK Spišský Štvrtok, 9 bodov náskok pred tretím TJ Družstevník Odorín
VI. liga Vihorlatsko-dukelská dospelí VsFZ
Jesenný majster: F.O. AJAX Pakostov – 30 bodov (bilancia 9-3-1, skóre 47:12)
Náskok: 1 bod pred druhým FK Vechec
VI. liga Zemplínska dospelí VsFZ
Jesenný majster: TJ Družstevník Petrovce nad Laborcom – 30 bodov (bilancia 10-0-2, skóre 52:14)
Náskok: 1 bod pred druhým OŠK Vinné
VI. liga Šarišská dospelí VsFZ
Jesenný majster: TJ Sokol Brezovička – 37 bodov (bilancia 12-1-0, skóre 48:12)
Náskok: 6 bodov pred druhým ŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová Ves
ObFZ Košice-okolie
VII. liga - dospelí - ObFZ Košice - okolie
Jesenný majster: TJ Mladosť Kalša – 22 bodov (bilancia 7-1-1, skóre 32:10)
Náskok: 1 bod pred druhým OFK Košické Oľšany
VIII. liga - dospelí - ObFZ Košice - okolie
Jesenný majster: Mestský športový klub Moldava nad Bodvou – 21 bodov (bilancia 7-0-0, skóre 47:3)
Náskok: 6 bodov pred druhým TJ Družstevník Paňovce
PFZ Poprad
7. liga dospelí PFZ
Jesenný majster: OFK Batizovce – 37 bodov (bilancia 12-1-1, skóre 62:13)
Náskok: 1 bod pred druhým TJ Baník Hôrka
8. liga dospelí PFZ
Jesenný majster: OFK Veľký Slavkov – 28 bodov (bilancia 9-1-1, skóre 35:15)
Náskok: 5 bodov pred druhým TJ Požiarnik Vlkovce
ObFZ Prešov
7. LIGA 3b DOSPELÍ ObFZ PREŠOV
Jesenný majster: MFK Slovan Sabinov B – 32 bodov (bilancia 10-2-2, skóre 41:6)
Náskok: 2 body pred druhým ZŠ Vyšná Šebastová
8. LIGA TOPSTAVBA DOSPELÍ ObFZ PREŠOV
Jesenný majster: FK Požiarnik Medzany – 26 bodov (bilancia 8-2-0, skóre 37:11)
Náskok: 5 bodov pred druhým ŠK Sedlice
9. LIGA TOPSTAVBA DOSPELÍ ObFZ PREŠOV
Jesenný majster: TJ Družstevník Jakubovany – 23 bodov (bilancia 7-2-2, skóre 27:12)
Náskok: 1 bod pred druhým Fričovský futbalový klub
ObFZ Bardejov
VII. liga dospelí ObFZ Bardejov
Jesenný majster: TJ Hviezda Lopúchov – 24 bodov (bilancia 7-3-1, skóre 29:10)
Náskok: rovnaký počet bodov ako TJ Slovan Bardejov - Dlhá Lúka, 2 body náskok pred tretím BFC 2018 BARDEJOV, o. z.
VIII. liga dospelí ObFZ Bardejov
Jesenný majster: TJ Družstevník Vaniškovce – 21 bodov (bilancia 7-0-0, skóre 21:3)
Náskok: 7 bodov pred druhým TJ PD Mier Poliakovce
ObFZ Humenné
7. LIGA DOSPELÍ ObFZ HUMENNÉ
Jesenný majster: TJ Družstevník Nižné Ladičkovce – 32 bodov (bilancia 10-2-2, skóre 33:17)
Náskok: 3 body pred druhým TJ Slovan Lobe Nižná Sitnica
8. LIGA DOSPELÍ ObFZ HUMENNÉ
Jesenný majster: TJ Družstevník Lukačovce – 21 bodov (bilancia 7-0-0, skóre 23:7)
Náskok: 7 bodov pred druhým TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica
ObFZ Michalovce
VII.liga mužov ObFZ Michalovce sk. A
Jesenný majster: TJ Pokrok Krásnovce – 25 bodov (bilancia 8-1-2, skóre 39:19)
Náskok: 3 body pred druhým FK Žbince
VII.liga mužov ObFZ Michalovce sk. B
Jesenný majster: Telovýchovná Jednota v Kap. Kľačanoch – 28 bodov (bilancia 9-1-1, skóre 36:5)
Náskok: 1 bod pred druhým OFK Hatalov
ObFZ Rožňava
7. liga dospelí - ObFZ Rožňava
Jesenný majster: FK Krásnohorské Podhradie – 36 bodov (bilancia 12-0-1, skóre 51:8)
Náskok: 6 bodov pred druhým MFK Rožňava B a tretím MFK Dobšiná
ObFZ Stará Ľubovňa
Siedma liga OFZ SL
Jesenný majster: TJ Sokol Jakubany – 20 bodov (bilancia 6-2-3, skóre 33:18)
Náskok: rovnaký počet bodov ako ŠK Nová Ľubovňa, 3 body náskok pred tretím TJ SOKOL Ľubotín (ŠK Nová Ľubovňa má o zápas menej)
ObFZ Trebišov
ARMSTAV 7. liga dospelých ObFZ Trebišov
Jesenný majster: Mestský športový klub Sečovce – 24 bodov (bilancia 8-0-1, skóre 40:7)
Náskok: rovnaký počet bodov ako FK 1927 Kráľovský Chlmec, 6 bodov náskok pred tretím Futbalový klub II.Rákóczi Ferenc Borša B
ObFZ Vranov nad Topľou
VII.liga dospelí ObFZ VT
Jesenný majster: FK Javorina Rudlov – 21 bodov (bilancia 7-0-1, skóre 40:9)
Náskok: 2 body pred druhým FK Vyšný Žipov (FK Javorina Rudlov má o zápas menej)
OOFZ Svidník
7.liga Majstrovstvá OOFZ Svidník - dospelí
Jesenný majster: TJ TOPĽAN Kalnište – 24 bodov (bilancia 8-0-1, skóre 34:7)
Náskok: 2 body pred druhým 1.FK Svidník
SOFZ Spišská Nová Ves
VII. Liga dospelí
Jesenný majster: TJ Slovan Smižany – 34 bodov (bilancia 11-1-0, skóre 50:8)
Náskok: 4 body pred druhým TJ Lokomotíva Margecany