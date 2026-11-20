Jesenný kráľ Majstrovstiev regiónu štvrtej ligy Macron Spartak Dubnica nad Váhom má pred silným Bolerázom na obrátke trojbodový náskok a pred jarnými odvetami celkom dobré výhliadky na návrat do tretej ligy Západ, z ktorej vypadol v sezóne 2023/24.
Vtedy to však bola dvojskupinová tretia liga, ktorú vyhral Zvolen a posledná Dubnica dostala kolo pred koncom práve pod Pustým hradom čistú päťku (5:0).
Týždeň nato sa však bielo-modrí rozlúčili s treťou najvyššou súťažou dôstojne a doma zdolali výsledkom 3:1 Lehotu pod Vtáčnikom po dvoch góloch Timura Šimka a jednom Lukáša Púčeka.
Obaja odchovanci kedysi jednej z najlepších futbalových liahní na Slovensku mali vtedy po 18 rokov, no a kým Timura Šimka kúpil toto leto práve druholigový Baník Lehota p/Vt. (spolu aj s jeho o dva roky ešte mladším bratom Leonom Šimkom), tak Lukáš Púček je dnes s rovným tuctom gólov najlepším strelcom nielen Spartaka Dubnica, ale aj celej štvrtej ligy Západ pred Imeľčanom Jesusom.
Inak, Dubnica vtedy zvíťazila proti favoritovi napriek tomu, že hrala celý druhý polčas bez vylúčeného ďalšieho odchovanca, 20-ročného Erika Jambricha, ktorý naskočil uplynulú sobotu vo víťaznej rozlúčke s jeseňou doma pred 365 divákmi proti piatym Piešťanom (4:0) v druhom dejstve.
Jesenný kráľ zaknihoval v jedenástich víťazných stretnutiach aj to najvyššie v súťaži, keď v druhom kole zdolal doma pred 420 divákmi nováčika z Kanianky výsledkom 8:0.
Štvorgólovým rozdielom porazil v dvanástom kole na vlastnom trávniku Levice (4:0) a v pätnástom aj spomínané Piešťany. Vonku vyhral najvyššie o tri góly hneď v prvom kole v Trenčianskych Stankovciach (3:0).
Vlani 3. tím zimuje prvý
Bývalý prvoligový klub FK Spartak Dubnica nad Váhom naštartoval po zmene vedenia i názvu, a hlavne po vyrovnaní vyše miliónového dlhu pred niečo viac, ako dvomi rokmi proces návratu na futbalové výslnie pod dohľadom sponzorského dua Michal Cyprian – Ján Šimko.
Dva nezabudnuteľné zápasy spred 21 rokov v európskom Intertoto Cupe proti hviezdnemu anglickému Newcastlu United sú dnes už iba spomienkou, na ktorú súperi v boji o tretiu ligu vôbec nehľadia.
Považania skončili predvlani vo štvrtej lige štvrtí za tretím Bolerázom a dvojicou postupujúcich tímov Prievidza, Gabčíkovo, kým vlani už na bronzovom
stupienku, opäť za medailovým rekordérom Slavojom Boleráz a postupujúcou Nitrou.
Z prvých 6 kôl 16 bodov
Aktuálne zimuje Spartak prvý s bilanciou 11 – 2 – 2, najlepším skóre v súťaži 37:11 a najlepšími plusovými bodmi v tabuľke pravdy (+14) s trojbodovým náskokom pred starým známym Bolerázom, ktorý príde štyri kolá pred koncom na stredné Považie.
A na ligovom štadióne bude čo vracať, veď v jedenástom kole prehral líder v Boleráze nečakane vysoko 5:1.
Okrem toho prehral jesenný majster už iba v siedmom kole v Nitre s rezervou treťoligistu 0:1, no dovtedy ukazoval všetkým, že táto sezóna bude patriť bielo-modrým Dubničanom, ktorí získali v prvých šiestich kolách 16 bodov pri skóre 18:3, keď nezvíťazili iba v treťom kole v Šoporni, kde sa diváci gólového korenia nedočkali a body sa delili.
„Nech to nevyznie arogantne, ale ja som prišiel do Dubnice s úmyslom hlavne rozvíjať schopnosti jednotlivých hráčov a to, že sme po polovici súťaže prví s nejakou plusovou bilanciou ma dnes naozaj až tak nezaujíma.
Stále je to iba polovica súťaže a cez polčas sa nikde na svete poháre a ani medaily nerozdávajú. Určite som však spokojný s tým, ako sa chalani snažili pracovať v tréningu a plniť si všetky svoje úlohy.
Na druhej strane máme stále na čom pracovať, pretože v priebehu jesennej časti malo mužstvo predsa len aj isté výkyvy.
Ide o amatérsky futbal, v ktorom máme teraz priestor slabiny odstraňovať a silu mužstva postupne ešte zoceľovať,“ uviedol pre Sportnet hlavný tréner FK Spartak Dubnica nad Váhom 46-ročný Marián Zimen, ktorý prišiel k mužstvu pred rokom z druholigového Púchova, ale už aj so skúsenosťami z nikéligového Trenčína.
Kormidelník chce pomáhať
Kouč s vlastnou víziou futbalu sa vrátil aj k poslednému zápasu jesene Dubnica – Piešťany (4:0), v ktorom skórovali dvakrát 19-ročný René Lobotka, raz 20-ročný Lúkaš Púček a štvrtý gól pridal 24-ročný Adam Cyprian.
„Tento zápas mal byť celoročným vyvrcholením našej spoločnej práce, k mužstvu som totiž prišiel v januári toho kalendárneho roka. V našej hre som videl prvky, na ktorých chceme ďalej stavať a ešte ich rozvíjať.
Hráči zvládli „tlak“ posledného zápasu a hlavne, hrali tak, ako od nich vyžadujeme, teda tímovo.“
V základnej zostave lídra nastupovala pravidelne vyše polovica mladučkých futbalistov do 20 rokov. „Mojim hlavným cieľom po príchode bolo etablovať mladých hráčov a najmä odchovancov klubu do prvého mužstva a pomôcť im čo možno najprirodzenejšie sa začleniť a výkonnostne rásť.
Mojim každodenným osobným cieľom všeobecne je pomáhať ľuďom naokolo. Chcem však doplniť,
že klub začal s premyslenou výchovou a zaraďovaním vlastných odchovancov už pred mojim príchodom,“ pripomenul kouč, ktorý za Dubnicu pred rokmi aj hrával.
Gólový Púček
Išli Dubničania na prvé kolo do Trenčianskych Stankoviec s vnútorným pocitom „nejaké body musíme priniesť“, zisťujeme u toho najpovolanejšieho. „Osobne chcem vyhrať každý, hoci aj prípravný zápas a k tomu vedieme aj hráčov.
A áno, aj do Stankoviec sme išli vyhrať, ale tomu predchádzala denno-denná práca mužstva, ktoré musí vybehnúť na zápas pripravené pokiaľ možno, čo najlepšie.“
Po jeseni najlepší strelec štvrtej ligy Lukáš Púček - a vlani ako 19-ročný piaty v poradí - naznačil už v prvom kole dvomi gólmi opäť svoje prednosti. „Po mojom príchode som mal hráčov navnímaných a jeho potenciál bolo vidieť najmä okolo pokutového územia.
Lukáš má dobrú orientáciu i potrebný kľud pri zakončení, prosto je v ňom niečo, čo sa iný hráč nedokáže len tak nenaučiť.“
Dalo sa čakať z úvodných šiestich kôl až 16 bodov? „Opäť musím zdôrazniť, že všelijaké matematické očakávania sú zabijakom úspechu. Ja naozaj nesledujem rôzne série, ale sa zameriavam jedine na pravidelnú robotu s mužstvom.
Prakticky hneď po odohraní majstrovského stretnutia začínam myslieť a pripravovať plán na nasledujúci tréningový mikrocyklus. Jediným mojim očakávaním je, že hráč príde na zápas či tréning stopercentne sústredený a ochotný odviesť svoje maximum.“
Fanúšik - a aj vedenie - však zaiste študujú v pondelok aj postavenie svojho mančaftu v tabuľke.
Šok, za štvrťhodinu 3:0
V jedenástom kole prišla prehra 5:1 v druhom Boleráze a najmä výsledok prvého polčasu 4:1 doslova bil do očí. Za štvrťhodinu pritom svietilo na tabuli šokujúcich 3:0.
„Áno, v tom zápase nám naozaj nevyšiel vstup do zápasu a potom sa to s nami viezlo.
Ten výsledok som už mal vnútorne ako-tak uzatvorený, ale poviem úprimne, ešte aj na druhý a tretí deň som ho vtedy v hlave preberal. Bola to však pre nás veľká škola, z ktorej sme sa poučili.
Pre mňa, ako trénera, bola najdôležitejšia reakcia mužstva na nasledujúcich tréningoch, a tá bola správna.“ V ďalšom kole skončilo stretnutie Dubnica - Levice výsledkom 4:0.
Aj exligový Jánošík odchovancom
Pedantný tréner Marián Zimen má zimnú prípravu naplánovanú už dávno od októbra, no o prípadných zmenách v kádri neprezradil skoro
nič. „Analýzu jesennej časti nemám ešte dopodrobna urobenú, cieľom v odvetnej časti bude vyhrať každý nasledujúci zápas a skončiť čo možno najvyššie.“ Teda postúpiť.
Jesenný kráľ z Dubnice vlastne ani nie je odkázaný na nakupovanie drahých posíl, veď napríklad v poslednom jesennom kole nastúpilo proti Piešťanom prakticky mužstvo odchovancov.
Do materského klubu sa pritom vrátil pred dva a pol rokom dokonca aj 38-ročný bývalý prvoligový obranca Peter Jánošík.
Okrem lídra kabíny hrali od začiatku mimo ďalších odchovancov aj dvaja 19-roční Tomáš Pastorek a René Lobotka, tiež 20-roční Lukáš Púček s Jakubom Raganom. No a na lavičke zostali pripravení z mladých ešte Jakub Kopilec (19) a Timotej Miakiš (20).
Šimkovci? Sú tri možnosti
„Základom futbalu v Dubnici je v prvom rade dobrá práca s mládežou. Práve to je víziou vedenia klubu a aj mojou, aby najschopnejší odchovanci hrávali za prvé mužstvo.
A áno, aj Peter Jánošík, ktorý už čosi odohral aj na najvyššej úrovni, začínal s futbalom doma v Dubnici, ktorej chce teraz pomôcť. Je zdravý, stále mu nechýba chuť do futbalu a na jeseň mal bez nejakých desiatich minút plnú minutáž.
Naši mladí hráči sa určite majú od koho učiť,“ veď Peter Jánošík hral okrem materského, vtedy MFK Dubnica aj za Slovan Bratislava, Banskú Bystricu, Myjavu, Skalicu či poľskú Poloniu Bytom.
O legionároch povedzme z Južnej Ameriky tréner nateraz ani neuvažuje, hoci ponúk by vraj bolo. Ale pri „narážke s otáznikom“ na dubnických bratov Timura a Leona Šimkovcov z druholigovej Lehoty pod Vtáčnikom kouč zbystril.
„O kvalitných hráčov so srdcom pre futbal som mal vždy záujem, oni sú už ale hráčmi Lehoty, preto existujú iba tri možnosti.
Buď zostanú v druholigovom klube, alebo ich ten niekam predá, no až potom by snáď pripadala do úvahy možnosť, že by sa vrátili domov,“ vysvetlil Marián Zimen.