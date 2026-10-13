Bývalý majster sveta sa stal asistenom trenéra v Turecku. Povedie aj hviezdneho Salaha

Jerome Boateng.
Jerome Boateng. (Autor: REUTERS)
ČTK|13. okt 2026 o 13:03
ShareTweet0

Trénerské skúsenosti chcel začať získavať už vlani počas stáže v Bayerne.

Realizačný tím futbalistov Trabzonsporu, ktorí sa 10. decembra stretnú v Konferenčnej lige s Jabloncom, rozšíril majster sveta z roku 2014 Jérôme Boateng. 

Bývalý obranca Bayernu Mníchov sa stal asistentom nemeckého trénera Thomasa Reiseho.

„Veľa pre mňa znamená, že sa každý deň učím od Thomasa Reiseho a jeho tímu. Som veľmi hrdý a šťastný, že som členom tohto trénerského tímu,“ napísal Boateng na Instagrame. 

Medzi jeho zverencov patrí aj hviezdny egyptský útočník Mohamed Salah, ktorý prišiel do Trabzonsporu v lete po dlhoročnom pôsobení v Liverpoole. 

Boateng ukončil kariéru vlani. Po odchode z Bayernu, s ktorým dvakrát vyhral Ligu majstrov a deväťkrát nemeckú Bundesligu, pôsobil v Lyone, Salernitane a naposledy v rakúskom LASK Linz. 

Trénerské skúsenosti chcel začať získavať už vlani počas stáže v Bayerne, no po protestoch fanúšikov z toho zišlo. 

Priaznivcom mníchovského klubu prekážalo, že najlepší nemecký futbalista roka 2016 bol uznaný vinným z domáceho násilia.

Ďalšie súťaže

Jerome Boateng.
Jerome Boateng.
Bývalý majster sveta sa stal asistenom trenéra v Turecku. Povedie aj hviezdneho Salaha
dnes 13:03
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Bývalý majster sveta sa stal asistenom trenéra v Turecku. Povedie aj hviezdneho Salaha