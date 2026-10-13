Bývalý majster sveta sa stal asistenom trenéra v Turecku. Povedie aj hviezdneho Salaha

Realizačný tím futbalistov Trabzonsporu, ktorí sa 10. decembra stretnú v Konferenčnej lige s Jabloncom, rozšíril majster sveta z roku 2014 Jérôme Boateng.
Bývalý obranca Bayernu Mníchov sa stal asistentom nemeckého trénera Thomasa Reiseho.
„Veľa pre mňa znamená, že sa každý deň učím od Thomasa Reiseho a jeho tímu. Som veľmi hrdý a šťastný, že som členom tohto trénerského tímu,“ napísal Boateng na Instagrame.
Medzi jeho zverencov patrí aj hviezdny egyptský útočník Mohamed Salah, ktorý prišiel do Trabzonsporu v lete po dlhoročnom pôsobení v Liverpoole.
Boateng ukončil kariéru vlani. Po odchode z Bayernu, s ktorým dvakrát vyhral Ligu majstrov a deväťkrát nemeckú Bundesligu, pôsobil v Lyone, Salernitane a naposledy v rakúskom LASK Linz.
Trénerské skúsenosti chcel začať získavať už vlani počas stáže v Bayerne, no po protestoch fanúšikov z toho zišlo.
Priaznivcom mníchovského klubu prekážalo, že najlepší nemecký futbalista roka 2016 bol uznaný vinným z domáceho násilia.