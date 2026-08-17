VIDEO: Parádny debut mladého stopéra. V drese Liverpoolu skóroval hneď v prvom zápase

Francúzsky futbalový obranca Jérémy Jacquet skóroval pri debute vo farbách anglického klubu FC Liverpool, tréner "The Reds" Andoni Iraola ho na ihrisku nechal počas prvého polčasu proti talianskemu Comu pri triumfe 2:0.
Duel na Anfield slúžil ako generálke pre FC Liverpool na sezónu 2026/2027.
Liverpool v januári súhlasil s príchodom Jacqueta zo Stade Rennes za približne 60 miliónov libier (cca 70 miliónov eur), jeho prestup spečatili 1. júla.
Mladý 21-ročný francúzsky stopér však musel kvôli pretrvávajúcemu zraneniu kolena vynechať väčšiu časť prípravy na nový ročník a zasiahol až do zápasu proti Comu, ktoré vedie Cesc Fábregas.
Francúzskeho reprezentanta do 21 rokov pred druhým polčasom nahradil ďalší debutant Ronald Araújo.
"Myslím, že Jérémy odohral naozaj dobrý zápas. Rovnako aj Ronald, ktorý nastúpil namiesto neho. Obaja noví hráči, pre ktorých to bol prvý zápas, zahrali dobre.
Tiež Jeremie Frimpong podal veľmi dobrý výkon na pravej strane obrany, pomáhal nám v ofenzíve a výborne uzatváral svoj priestor," povedal po stretnutí tréner Iraola.
VIDEO: Zostrih zápasu Liverpool - Como
Po zmene strán mal Liverpool menej príležitostí, najväčšiu šancu mal Ryan Gravenberch, ktorý po dobrej akcii Victora Muňoza obišiel brankára, ale trafil len brvno.
"Potrebovali sme ukončiť zápas s čistým kontom a víťazstvom. Prvá polovica duelu bola lepšia než druhá, ale držali sme si organizáciu a chladnú hlavu, čo nám nakoniec prinieslo čisté konto a víťazstvo 2:0. Tento pocit si berieme so sebou pred začiatkom ligy," dodal Iraola, ktorý medzi sezónami nahradil prepusteného Arneho Slota.
FC Liverpool začne novú sezónu Premier League počas najbližšieho víkendu na pôde Newcastlu United.