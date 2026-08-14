Miliardár Bezos vstupuje do futbalového klubu. Jeho konzorcium odkúpilo podiel v Liverpoole

Majitelia Liverpoolu sa dohodli na predaji zhruba tretiny slávneho futbalového klubu konzorciu, ktorého súčasťou je aj miliardár a zakladateľ Amazonu Jeff Bezos.
Skupina vedená britsko-indickým podnikateľom Amitom Bhatiom, ktorej súčasťou je aj spoluzakladateľ sociálnej siete Facebook Eduardo Saverin, podľa skorších informácií médií za 30 percent podielu zaplatila 1,35 miliardy libier.
"Uzavreli sme definitívnu dohodu o predaji strategickej menšinovej investície spoločnosti 1892 Holdings," oznámili zástupcovia Fenway Sports Group (FSG), vlastniacej Liverpool od roku 2010. Vtedy ho kúpili za 300 miliónov libier.
Bezos je štvrtým najbohatším človekom sveta s majetkom v odhadovanej výške 256 miliárd dolárov.
V minulosti sa zaujímal o kúpu tímov ligy amerického futbalu NFL, no súčasná investícia v Liverpoole je jeho prvou uskutočnenou v športe.
Členom predstavenstva klubu by sa nemal stať. Bhatia naopak bude podpredsedom.