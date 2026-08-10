Liverpool môže mať nového vlastníka. O klub má záujem jeden z najbohatších ľudí na svete

Zakladateľ Amazonu Jeff Bezos je súčasťou konzorcia, ktoré sa blíži k dohode o kúpe menšinového podielu v anglickom futbalovom klube FC Liverpool.
Podľa informácií Sky News konzorcium vedené Amitom Bhatiaom, zaťom oceliarskeho miliardára Lakshmiho Mittala, má kúpiť približne jednu tretinu akcií účastníka Premier League.
Bezos, podľa magazínu Forbes tretí najbohatší človek na svete s odhadovaným majetkom 192 miliárd libier (približne 224 mil. eur), má byť členom investorskej skupiny spolu s Eduardom Saverinom.
Brazílsky podnikateľ bol jedným zo spoluzakladateľov sociálnej siete Facebook a súčasťou neúspešného konzorcia, ktoré sa snažilo získať FC Chelsea v roku 2022.
Podľa Sky News by spoločnosť Fenway Sports Group (FSG), ktorá je od roku 2010 väčšinový majiteľ FC Liverpool, mala zverejniť informácie k predaju ešte tento týždeň.
FSG predala v roku 2023 menšinový podiel v Liverpoole investičnej spoločnosti Dynasty a minulý mesiac potvrdila, že Bhatiaho skupina ju oslovila, aby spoločne prediskutovali investíciu do klubu.
Spoločnosť FSG sídliaca v Bostone, ktorá vlastní aj klub bejzbalovej MLB Boston Red Sox a tím hokejovej NHL Pittsburgh Penguins, kúpila „The Reds“ v roku 2010 za 300 miliónov libier.
Forbes nedávno ocenil klub z Anfieldu na 4,6 miliardy libier, pripomenula agentúra DPA.