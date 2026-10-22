Real prirovnal k propagande nacizmu. Šéfovi La Ligy hrozí trest

Javier Tebas.
Javier Tebas. (Autor: SITA/AP)
TASR|22. okt 2026 o 17:29
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Celú záležitosť začala riešiť Španielska športová rada (CSD), ktorá sa obrátila na tamojší Správny športový súd.

Prezidentovi najvyššej španielskej futbalovej ligy Javierovi Tebasovi hrozí trest za vyjadrenia na adresu Realu Madrid.

Šesťdesiatštyriročný šéf La Ligy prednedávnom prirovnal komunikačné metódy klubu k propagande nacistického Nemecka.

Celú záležitosť začala riešiť Španielska športová rada (CSD), ktorá sa obrátila na tamojší Správny športový súd (TAD), či v súvislosti s vyjadreniami Tebasa na sociálnej sieti X neprišlo k priestupku.

Podľa zákona o športe mohol totiž poškodiť športovú dôstojnosť alebo slušnosť. CSD v oficiálnom stanovisku uviedla, že je potrebné zachovanie hodnôt, vďaka ktorým je šport priestorom rešpektu, spolunažívania a fair play.

„Vedenie Realu Madrid diriguje celý orchester hlasných trúb a klubová televízia v ňom zohráva hlavnú úlohu.

Scenár je vždy rovnaký, vyberú si situáciu, ktorá sa im hodí a neustále pripomínajú, že im niekto krivdí. Vyvolávajú podozrenie a ukazujú prstom na nepriateľa.

Tieto metódy pripomínajú postupy, ktoré využíval Joseph Goebbels, minister propagandy nacistického Nemecka,“ uviedol Tebas.

Vzťahy medzi Realom a vedením najvyššej španielskej súťaže sú dlhodobo napäté a vyhrotili sa po tom, ako sa predstavitelia klubu začali sťažovať, že rozpis zápasov ich znevýhodňuje. „Biely balet“ volá po Tebasovej rezignácii, pripomenula agentúra AFP.

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