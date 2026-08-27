Slovan je opäť medzi európskou špičkou. Pivarník chváli Tourého: Má obrovskú charizmu

Bývalý československý futbalový reprezentant Ján Pivarník je nadšený z postupu Slovana Bratislava do ligovej fázy Ligy majstrov.
Majster Európy z roku 1976 zároveň v rozhovore pre TASR vyzdvihol začiatok trénerskej kariéry Yayu Toureho na lavičke „belasých“ a teší sa na jesenné konfrontácie s európskou klubovou špičkou.
Slovan postúpil do hlavnej fázy najprestížnejšej klubovej súťaže po dvoch rokoch opäť po dráme v play off.
Slovinského majstra Celje dlho nevedel zlomiť, keď sa prvý aj druhý duel skončili po 90 minútach remízou 1:1.
Pivarník: Je to veľký úspech
V predĺžení však rozhodol o postupe Cristian Martinez. „Je to veľký úspech. Škoda najmä prvého zápasu doma, pretože Slovan mal v ňom na to, aby dal dva či tri góly.
Napokon sa to však skončilo remízou 1:1, a tak bol odvetný zápas úplne otvorený. Slovinci mali v odvete určitú prevahu a takisto mohli postúpiť,“ priznal 78-ročný bývalý reprezentant, ktorý je z postupu nadšený napriek dramatickému priebehu dvojzápasu.
VIDEO: Zostrih zápasu Celje - Slovan Bratislava
„Prišla tam vyslovene zbytočná penalta. Slovan viedol, potom hráč formátu ako Barseghjan nemôže urobiť takýto zbytočný faul v šestnástke.
Domáci mali prevahu a vypracovali si šance. Nakoniec však rozhodol Martinez, ktorý dal geniálny gól. Hlavné je, že sa podaril ten najdôležitejší krok. Postup je nadovšetko, pretože klubu dodáva obrovské sebavedomie,“ dodal Futbalista roka v Československu z roku 1974.
Postup do Ligy majstrov znamená aj veľký odrazový mostík v trénerskej kariére trénera Toureho, ktorého začiatok na lavičke Slovana hodnotí Pivarník veľmi pozitívne.
Lepší začiatok si nemohol priať, hovorí o Tourém
„Má obrovskú charizmu. To, že pôsobil v špičkových svetových kluboch, mu dáva prirodzený rešpekt. Rýchlo sa toho chopil, prišiel sem a dnes sa už nikto nepýta na to, či postúpil so šťastím alebo bez neho.
Lepší začiatok si ani nemohol priať a Slovan Bratislava bol pre neho výbornou voľbou,“ konštatoval pre TASR legendárny obranca, ktorý si ešte pred nabitou jeseňou želá posilnenie kádra.
„Bolo by potrebné ešte priviesť nejaké posily. Hráči sú nesmierne vyťažení, a preto je kľúčové mať širšie mužstvo. Pri úzkom kádri hráči jednoducho nemôžu fyzicky vydržať celú sezónu.
Prichádza veľa zranení, pretože sú z toho obrovského množstva stretnutí jednoducho opotrebovaní.
Z tohto dôvodu je skvelé, že tréner dáva šancu aj mladým chlapcom, ktorí síce ešte nemajú potrebnú európsku výkonnosť, ale postupne sa zaúčajú. To je nesmierne dôležité,“ chválil 43-ročného Toureho Pivarník.
Na ligovú fázu, v ktorej Slovan odohrá osem zápasov s európskou špičkou, sa účastník majstrovstiev sveta z roku 1970 teší.
Pre hráčov Slovana to bude vynikajúca skúsenosť
„Veľké futbalové osobnosti opäť zavítajú do Bratislavy a my ako fanúšikovia budeme mať možnosť vidieť priamu konfrontáciu s európskou futbalovou školou.
Mnohí hovorili, že sa to tak skoro nezopakuje, no po dvoch rokoch je to tu opäť.
V hlavnej fáze to bude iná kategória súperov ako doteraz, ale pre hráčov Slovana to bude vynikajúca skúsenosť,“ pokračoval bývalý hráč „belasých“, ktorý zažil s klubom z Tehelného poľa veľké úspechy.
O to viac ho teší, že v nich mužstvo pokračuje aj v súčasnosti. „Nadväzujú na úspechy z minulosti, kedy dokázali zdolať Barcelonu a kedy hráči Slovana tvorili základ reprezentácie v pamätnom roku 1976.
Pokračujú v týchto stopách a prajem si, aby za Slovan hralo ešte viac slovenských hráčov. Je potrebné im dávať šancu, aby sme ako futbalová krajina napredovali,“ uzavrel pre TASR Pivarník.