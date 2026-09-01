Nevidím dôvod utekať, vraví Kováčik. V televízii priznal, že zväz dlží aj hráčom

Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik bol hosťom v relácii FutbalSK a okrem iného sa rozoberali aj finančné problémy.
Téme sa nevyhol, ale vysvetlil, že zväz určitým subjektom dlhuje isté sumy, no nešpecifikoval ich. Bližšie to však definoval, keď spomenul, že ani hráči nedostali sľúbené prémie za kvalifikáciu o postup na MS 2026.
Síce konkrétnu cifru neuviedol, no priznal, že ide o niečo cez 200-tisíc eur. Presne to prezradí po 7. septembri, keď bude garantované, že danou čiastkou bude zväz disponovať. Futbaloví reprezentanti sú podľa neho o nelichotivej situácii informovaní.
VIDEO: Ján Kováčik v relácii FutbalSK
"Oni vedia, v akej situácii sa SFZ nachádza. Dohodli sme sa, do akého termínu budú mať tieto finančné prostriedky zaplatené," prezradil Kováčik s tým, že sa termín dodrží.
V relácii sa dostal aj k voľbám, ktoré opäť raz ovládol.
"V Európe nepoznám prezidenta futbalového zväzu, ktorý by bol populárny. Pri všetkom, ako bola kampaň proti mne, tak som dostal dôveru od delegátov. To sú ľudia, ktorí ma roky poznajú a vedia, čo som za 15 rokov urobil," poznamenal.
Cení si, že celé voľby nehodnotili podľa súčasného stavu, ale podľa plánov a cieľov, ktoré si vytýčil - okrem iného aj toho, aby SFZ "hájil svoje záujmy na súdoch".
"Nevidím dôvod teraz utekať. Chcem túto situáciu ďalej riešiť a robiť rozhodnutia, aj keď mnohé sú nepopulárne," dodal Kováčik.