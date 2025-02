V minulosti hrali európsku súťaž, teraz im hrozí zostup. Cieľ je jasný, hovorí opora tímu

V roku 2000 FC Humenné opustilo najvyššiu súťaž a postupne sa prepadlo až do 3. ligy. Do druhej ligy sa vrátilo v sezóne 2021/22.

"V sedemnástich rokoch som začal trénovať s A-mužstvom. Prvé štarty medzi dospelými som absolvoval v Bardejove s hráčmi ako Vlado Staš, Marek Seman, Vlado Palša. To bola výborná skúsenosť.

Neskôr som sa vrátil do Prešova. Tam som odohral šesť sezón a postúpili sme do prvej ligy. Následne som šiel na dva roky do Pohronia, kde sa nám podarilo postúpiť do prvej ligy. Rok som opäť strávil v Bardejove a momentálne som v Humennom."

Spokojnosť napriek problémom

Na Hornom Zemplíne sa Dzurik nemá na čo sťažovať. "V Humennom som už štvrtú sezónu a som tu spokojný. Mám tu kopu priateľov a klub funguje, ako má.

Oslovil ma Vlado Vasilenko, keď postúpili do druhej ligy. Trénoval tam vtedy Jožko Škrlík, ktorého som poznal, aj on mňa."