Po odchode z Talianska sa vracia do Anglicka: Nemôžeme sa dočkať, ako pôjdem na ihrisko

Jamie Vardy.
Jamie Vardy. (Autor: TASR/AP)
TASR|6. sep 2026 o 16:51
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U „líšok“ strávil väčšinu profesionálnej kariéry.

Anglický futbalista Jamie Vardy podpísal ročnú zmluvu s Burnley. Tridsaťdeväťročný ikonický útočník prichádza ako voľný hráč po tom, ako opustil taliansky klub Cremonese. Burnley pôsobí v druhej najvyššej anglickej súťaži.

„Jeho skúsenosti a líderstvo budú mať v našom mužstve nesmiernu hodnotu. Veríme, že môže mať na našu sezónu značný vplyv.

V minulosti preukázal svoje kvality a tešíme sa, že ho uvidíme v našom drese,“ citovala trénera Nickyho Hayena agentúra AP. Počas minulej sezóny v Premier Legaue pôsobil v tíme aj slovenský brankár Martin Dúbravka.

„Tento klub má futbalovú minulosť a vášnivých fanúšikov, ktorí si zaslúžia tím reprezentujúci ich a mesto.

Nemôžeme sa dočkať na to, ako pôjdem na ihrisko a pomôžem im vydať sa správnym smerom,“ povedal Vardy, ktorý priviedol v roku 2016 Leicester k šokujúcemu titulu v Premier League.

U „líšok“ strávil väčšinu profesionálnej kariéry a získal s nimi aj Pohár FA (2021), dva Ligové poháre (2014, 2024) a anglický Superpohár (2021). Za reprezentáciu odohral 26 zápasov, v ktorých strelil sedem gólov.

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