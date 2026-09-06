Po odchode z Talianska sa vracia do Anglicka: Nemôžeme sa dočkať, ako pôjdem na ihrisko

Anglický futbalista Jamie Vardy podpísal ročnú zmluvu s Burnley. Tridsaťdeväťročný ikonický útočník prichádza ako voľný hráč po tom, ako opustil taliansky klub Cremonese. Burnley pôsobí v druhej najvyššej anglickej súťaži.
„Jeho skúsenosti a líderstvo budú mať v našom mužstve nesmiernu hodnotu. Veríme, že môže mať na našu sezónu značný vplyv.
V minulosti preukázal svoje kvality a tešíme sa, že ho uvidíme v našom drese,“ citovala trénera Nickyho Hayena agentúra AP. Počas minulej sezóny v Premier Legaue pôsobil v tíme aj slovenský brankár Martin Dúbravka.
„Tento klub má futbalovú minulosť a vášnivých fanúšikov, ktorí si zaslúžia tím reprezentujúci ich a mesto.
Nemôžeme sa dočkať na to, ako pôjdem na ihrisko a pomôžem im vydať sa správnym smerom,“ povedal Vardy, ktorý priviedol v roku 2016 Leicester k šokujúcemu titulu v Premier League.
U „líšok“ strávil väčšinu profesionálnej kariéry a získal s nimi aj Pohár FA (2021), dva Ligové poháre (2014, 2024) a anglický Superpohár (2021). Za reprezentáciu odohral 26 zápasov, v ktorých strelil sedem gólov.