James Rodriguez ukončil reprezentačnú kariéru. Odchádzam s pokojom v duši, uviedol

James Rodriguez v drese Kolumbie.
James Rodriguez v drese Kolumbie. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. sep 2026 o 21:04
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Na svetovom šampionáte v Brazílii v roku 2014 získal Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca turnaja.

Kolumbijský futbalista James Rodriguez ukončil reprezentačnú kariéru. V drese „Los Cafeteros" štartoval na troch MS a v národnom tíme pôsobil 15 rokov.

Na svetovom šampionáte v Brazílii v roku 2014 priviedol Kolumbiu do štvrťfinále a získal Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca turnaja.

„Odchádzam s pokojom v duši, pretože kolumbijskej reprezentácii som dal absolútne všetko," uviedol 35-ročný kapitán tímu, ktorý v roku 2024 postúpil s Kolumbiou do finále Copa America.

Na klubovej úrovni obliekal dres Realu Madrid, minulý týždeň sa stalo jeho novým pôsobiskom kolumbijské Atletico Nacional, pripomenula agentúra AFP.

Reprezentácie

James Rodriguez v drese Kolumbie.
James Rodriguez v drese Kolumbie.
James Rodriguez ukončil reprezentačnú kariéru. Odchádzam s pokojom v duši, uviedol
dnes 21:04
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