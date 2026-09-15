James Rodriguez ukončil reprezentačnú kariéru. Odchádzam s pokojom v duši, uviedol

Kolumbijský futbalista James Rodriguez ukončil reprezentačnú kariéru. V drese „Los Cafeteros" štartoval na troch MS a v národnom tíme pôsobil 15 rokov.
Na svetovom šampionáte v Brazílii v roku 2014 priviedol Kolumbiu do štvrťfinále a získal Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca turnaja.
„Odchádzam s pokojom v duši, pretože kolumbijskej reprezentácii som dal absolútne všetko," uviedol 35-ročný kapitán tímu, ktorý v roku 2024 postúpil s Kolumbiou do finále Copa America.
Na klubovej úrovni obliekal dres Realu Madrid, minulý týždeň sa stalo jeho novým pôsobiskom kolumbijské Atletico Nacional, pripomenula agentúra AFP.