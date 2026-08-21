Trénuje individuálne, no do zápasu nezasiahne. Musiala vynechá nemecký Superpohár

Futbalisti Bayernu Mníchov sa vo víkendovom stretnutí nemeckého Superpohára proti Borussii Dortmund musia zaobísť bez Jamala Musialu.
Dvadsaťtriročný nemecký stredopoliar skolaboval dvakrát v priebehu niekoľkých dní počas prípravných duelov „Bavorov“.
Podľa vyjadrenia mníchovského klubu ide o vedľajšie efekty po zmene liečby pri absenčných záchvatoch.
„Tento týždeň individuálne trénoval. Je úplne normálne niečo zmeniť počas liečby. Teraz chceme, aby sa to vrátilo do predchádzajúceho stavu,“ cituje agentúra DPA trénera Bayernu Vincenta Kompanyho.
Samotný hráč priznal, že trpí krátkymi a dočasnými absenčnými záchvatmi, ktoré sú spôsobené neurologickou dysfunkciou.
Sú však podľa Musialu liečiteľné. Podľa klubu by to nemalo ohroziť jeho ďalšiu kariéru.