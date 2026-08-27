Musiala sa po kolapsoch vracia k tréningu. Tréner Kompany: Bude normálne hrávať

Jamal Musiala.
Jamal Musiala. (Autor: TASR)
TASR|27. aug 2026 o 12:43
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Do úvodného zápasu novej sezóny Bundesligy proti Stuttgartu nenastúpi.

Nemecký futbalista Jamal Musiala sa po nedávnych kolapsoch vrátil do tréningového procesu Bayernu Mníchov po zmene liečby svojho neurologického problému.

Do úvodného zápasu novej sezóny Bundesligy v piatok proti Stuttgartu však nenastúpi.

„Znamená to, že si zvyká na zvýšené dávky liekov a dobre na ne reaguje. Opäť sa zaradí do kádra a bude normálne hrávať.

Rozhodnutie nasadiť ho do zostavy však prijmeme v úzkej spolupráci so všetkými lekárskymi odborníkmi. Darí sa mu dobre,“ citovala vyjadrenie trénera „Bavorov“ Vincenta Kompanyho agentúra AP.

Musiala skolaboval na trávniku dvakrát v priebehu troch dní. Incidenty boli spôsobené vedľajšími účinkami po zmene liečby pri absenčných záchvatoch.

Vedenie klubu vedelo o jeho neurologických problémoch už vyše roka. Nemecký reprezentant po druhom kolapse v prípravnom zápase proti Heidenheimu na sociálnej sieti uviedol, že mu diagnostikovali „absenčné záchvaty spôsobené neurologickou dysfunkciou“.

Dodal, že neexistuje „žiadne ďalšie zdravotné riziko“ a že má v úmysle hrať ako predtým.

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    Jamal Musiala.
    Jamal Musiala.
    Musiala sa po kolapsoch vracia k tréningu. Tréner Kompany: Bude normálne hrávať
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