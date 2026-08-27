Musiala sa po kolapsoch vracia k tréningu. Tréner Kompany: Bude normálne hrávať

Nemecký futbalista Jamal Musiala sa po nedávnych kolapsoch vrátil do tréningového procesu Bayernu Mníchov po zmene liečby svojho neurologického problému.
Do úvodného zápasu novej sezóny Bundesligy v piatok proti Stuttgartu však nenastúpi.
„Znamená to, že si zvyká na zvýšené dávky liekov a dobre na ne reaguje. Opäť sa zaradí do kádra a bude normálne hrávať.
Rozhodnutie nasadiť ho do zostavy však prijmeme v úzkej spolupráci so všetkými lekárskymi odborníkmi. Darí sa mu dobre,“ citovala vyjadrenie trénera „Bavorov“ Vincenta Kompanyho agentúra AP.
Musiala skolaboval na trávniku dvakrát v priebehu troch dní. Incidenty boli spôsobené vedľajšími účinkami po zmene liečby pri absenčných záchvatoch.
Vedenie klubu vedelo o jeho neurologických problémoch už vyše roka. Nemecký reprezentant po druhom kolapse v prípravnom zápase proti Heidenheimu na sociálnej sieti uviedol, že mu diagnostikovali „absenčné záchvaty spôsobené neurologickou dysfunkciou“.
Dodal, že neexistuje „žiadne ďalšie zdravotné riziko“ a že má v úmysle hrať ako predtým.