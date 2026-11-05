Slovák si vybojoval pevné miesto v zostave. V českom klube s ním počítajú na ďalšie štyri roky

Slovenský obranca Jakub Uhrinčať podpísal novú štvorročnú zmluvu s Hradcom Králové. Dvadsaťpäťročný stopér, ktorý do východočeského futbalového klubu prišiel vlani v lete z pražskej Sparty, bude hráčom „Votrokov“ až do konca sezóny 2029/30.
Jedenásty tím ligovej tabuľky o tom informoval na svojej webovej stránke.
„Jakub za posledný rok urobil obrovský výkonnostný posun a zaslúžene si vybojoval pevné miesto v základnej zostave.
Sme presvedčení, že jeho potenciál ani zďaleka nie je vyčerpaný a má pred sebou ešte veľký priestor na ďalší rast,“ uviedol predseda predstavenstva klubu Dominik Kohel.
Uhrinčať povedal, že s predĺžením spolupráce neváhal. „Od začiatku sa tu cítim veľmi dobre.
Hradec je pre mňa ideálnym miestom na to, aby som sa ďalej posúval. Máme fantastickú kabínu aj zázemie, rovnako ako realizačný tím,“ konštatoval.
Uhrinčať debutoval v najvyššej českej súťaži v drese Hradca Králové vlani v júli. Predtým nastupoval za druholigový B-tím Sparty.
Rodák z Banskej Bystrice odvtedy odohral v drese východočeského mužstva 37 zápasov v najvyššej súťaži a celkovo 47 súťažných stretnutí.