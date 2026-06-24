Surovčík predĺžil zmluvu so Spartou Praha. Slovenský brankár podpísal dlhodobý kontrakt

Futbalový brankár Jakub Surovčík predĺžil zmluvu v pražskej Sparte. Dvadsaťtriročný slovenský reprezentant podpísal dlhodobý kontrakt, Letenskí o tom informovali na klubovom webe.
Surovčík prestúpil do Sparty v roku 2023 z Jablonca, dlho ale čakal na väčšiu šancu v A-tíme.
Tá prišla na jar po zranení brankárskej jednotky Petra Vindahla. Surovčík v druhej polovici sezóny odchytal 14 ligových stretnutí, pridal aj dva štarty v Konferenčnej lige.
Na začiatku júna sa dočkal debutu v slovenskej reprezentácii.
Odchovanec Slavie predĺžil zmluvu necelý týždeň po tom, ako Sparta oznámila príchod Krisztiána Hegyie. Maďarský gólman prestúpil z West Hamu.