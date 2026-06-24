Surovčík predĺžil zmluvu so Spartou Praha. Slovenský brankár podpísal dlhodobý kontrakt

Jakub Surovčík proti Plzni
Jakub Surovčík proti Plzni (Autor: AC Sparta Praha)
ČTK|24. jún 2026 o 11:31
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Surovčík sa dočkal debutu v slovenskej reprezentácii začiatkom júna, hneď po svojej najlepšej klubovej sezóne.

Futbalový brankár Jakub Surovčík predĺžil zmluvu v pražskej Sparte. Dvadsaťtriročný slovenský reprezentant podpísal dlhodobý kontrakt, Letenskí o tom informovali na klubovom webe.

Surovčík prestúpil do Sparty v roku 2023 z Jablonca, dlho ale čakal na väčšiu šancu v A-tíme.

Tá prišla na jar po zranení brankárskej jednotky Petra Vindahla. Surovčík v druhej polovici sezóny odchytal 14 ligových stretnutí, pridal aj dva štarty v Konferenčnej lige.

Na začiatku júna sa dočkal debutu v slovenskej reprezentácii.

Odchovanec Slavie predĺžil zmluvu necelý týždeň po tom, ako Sparta oznámila príchod Krisztiána Hegyie. Maďarský gólman prestúpil z West Hamu.

Česko

    Jakub Surovčík proti Plzni
    Jakub Surovčík proti Plzni
    Surovčík predĺžil zmluvu so Spartou Praha. Slovenský brankár podpísal dlhodobý kontrakt
    dnes 11:31
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