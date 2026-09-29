Tabuľka nezodpovedá tomu, čo toto mužstvo dokáže. Situáciu ale môžeme zmeniť, hovorí útočník

Lokomotíva Košice patrí historicky k trom najvýznamnejším futbalovým klubom na východe Slovenska.
Spolu s Tatranom Prešov a FC Košice majú za sebou dlhú a úspešnú históriu, no zároveň si tieto kluby prešli aj obdobiami, ktoré boli podstatne menej slávne. Z kedysi tradičných ligových bášt futbalu na východe dnes hrá najvyššiu súťaž iba FC Košice.
Tatran Prešov pôsobí v druhej lige a Lokomotíva sa snaží vylepšiť svoje postavenie v tretej lige skupina Východ. Aj to je, napokon, dôsledok ekonomickej situácie v tomto regióne.
Futbal železničiari hrajú od roku 1946. Klub sa postupne cez nižšie súťaže prepracoval až medzi elitu, kde pôsobil v rokoch 1965 až 1986. Zahral si aj v európskych pohárových súťažiach a jeho dres obliekali Ján Kozák, Jozef Móder, Stanislav Seman, Ladislav Jósza a ďalší známi futbalisti.
Po vzniku SR strávila Loky päť rokov v najvyššej súťaži. Po vypadnutí účinkovali Košičania v nižších súťažiach. Po skončení ročníka 2018/19 sa neprihlásili do druhej ligy a o rok neskôr nastupovali až v piatej lige. V súčasnosti pôsobí v tretej lige skupina Východ.
V klube sa minulý rok udiali výrazné zmeny a nové bolo aj vedenie. Do mužstva prišli ďalší hráči a fanúšikovia očakávali útok na postupové priečky. Zatiaľ sa to úplne nedarí, no vzhľadom na kvalitu a zloženie kádra zostáva priestor na zlepšenie. Tabuľka je vyrovnaná a na posun smerom nahor stačí jeden vydarený výsledok.
Jedným z hráčov, ktorí prišli mužstvo posilniť, je aj 26-ročný kanonier JAKUB ŠKOVRAN. Ten donedávna patril medzi najlepších strelcov a hráčov Majstrovstiev regiónu – štvrtej ligy Východ v drese Čane. Svojimi výkonmi si vyslúžil aj miesto v jedenástke roka tejto súťaže.
S Jakubom Škovranom sme sa rozprávali o jeho futbalovej minulosti a budúcnosti, ale predovšetkým o tom, čo očakáva od svojho pôsobenia v Lokomotíve Košice.
Ako sa vyvíjala vaša futbalová kariéra?
K futbalu ma priviedol môj otec. V devätnástich som odišiel do Skalice, kde som vtedy pôsobil ešte v druhej lige. Túto súťaž som si neskôr zahral aj v Spišskej Novej Vsi a Trebišove. Tretiu ligu som okúsil v drese Popradu.
Rok som odohral aj v mojom aktuálnom klube, v Lokomotíve. Po jeho skončení prišla dilema – čakal ma totiž posledný štátnicový ročník na právnickej fakulte. Vedel som, že chcem zostať v blízkosti domova, pretože ma čakal náročný rok, a tak som sa rozhodol ostať doma v Čani.
Po minulej sezóne a po skončení školy som cítil, že potrebujem zmenu. Keď prišla ponuka z Lokomotívy, z prostredia, ktoré som poznal, neváhal som ani sekundu. Dávalo mi to zmysel po futbalovej aj osobnej stránke. Vedel som, že mužstvo má kvalitu a ambície, a práve to ma oslovilo.
Ako hodnotíte doterajšie účinkovanie Loky?
Tabuľka momentálne nezodpovedá tomu, čo podľa mňa toto mužstvo dokáže. Máme kvalitu na to, aby sme boli vyššie. Zároveň však nemá význam pozerať sa stále dozadu. Futbal sa hrá každý týždeň a každým zápasom máme možnosť svoju situáciu zmeniť.
Potrebujeme byť dôslednejší, premieňať svoje šance a hlavne začať pravidelne zbierať body. Verím, že sa nám podarí chytiť sériu výhier a veľmi rýchlo sa môžeme posunúť tabuľkou nahor.
Ako ste spokojný so svojím účinkovaním v mužstve?
Vždy to môže byť lepšie. Som na seba pomerne náročný a nechcem byť spokojný len s tým, že nastupujem. Chcem byť pre mužstvo platný, pomáhať hlavne gólmi, asistenciami a celkovou hrou.
Aká je nálada v kabíne?
Nálada v kabíne je dobrá. Samozrejme, nikto nie je spokojný s tým, kde sa momentálne nachádzame. V kabíne však kvalita aj charakter sú. Máme pred sebou ďalších šesť zápasov a keď ich zvládneme, určite budeme tam, kde máme byť.
Čo robíte, ak nehráte futbal?
Futbal mi zaberá pomerne veľkú časť voľného času, ale popri ňom som sa vždy venoval aj štúdiu. Vyštudoval som právo a zároveň bezpečnostný manažment, takže mám za sebou dve vysoké školy. Momentálne sa naplno venujem futbalu, no samozrejme sa sústreďujem aj na pracovnú stránku a chcem svoje vzdelanie využiť aj v praxi.
Aj keď nie je vždy jednoduché skĺbiť to s futbalom, myslím si, že disciplína a časový manažment sú veci, ktoré sa dajú preniesť aj z futbalu do života. Keď človek niečo chce, musí si za tým ísť a vedieť si na to nájsť čas. No uvidíme, čo prinesie budúcnosť.
Čo by ste priali klubu do budúcnosti?
Aby nám fanúšikovia verili a chodili nás podporovať. Vieme, že výsledky zatiaľ nie sú také, aké by sme všetci chceli, ale sezóna sa nekončí po niekoľkých kolách. Máme kvalitné mužstvo a chceme vyhrávať. Myslím si, že to ešte ukážeme aj na ihrisku. Urobíme všetko pre to, aby bola Lokomotíva v tabuľke tam, kde podľa nás patrí.
Lokomotíva má teda pred sebou ďalšie kolá, v ktorých môže svoju situáciu zmeniť. Škovran prišiel do mužstva s ambíciou pomôcť mu nielen svojimi gólmi, ale aj skúsenosťami a celkovým prístupom. Košický klub má za sebou bohatú históriu, no tá sama o sebe dnešné výsledky neprinesie. O súčasnom smerovaní Lokomotívy rozhodnú predovšetkým výkony a body na ihrisku.