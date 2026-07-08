Žilina si poistila brankársku jednotku. Chcem sa ďalej zlepšovať, odkázal reprezentant

Slovenský futbalový klub MŠK Žilina si poistil služby brankára Jakuba Badžgoňa minimálne do 30. júna 2029.
Mládežnícky reprezentant Slovenska sa vypracoval v drese „šošonov“ na tímovú jednotku. Odchovanec MŠK využil svoju príležitosť naplno a kvalitnými výkonmi si získal dôveru realizačného tímu.
Nová zmluva je prirodzeným vyústením jeho rastúcej pozície v tíme i potvrdením spokojnosti oboch strán so vzájomnou spoluprácou.
Žilinčania zároveň veria, že mladý gólman bude aj naďalej patriť medzi dôležité piliere mužstva. „Posledné mesiace boli pre mňa veľmi intenzívne a som rád, že ich klub ocenil novou zmluvou.
V Žiline som dostal príležitosť naplno ukázať svoje schopnosti a vážim si dôveru, ktorú do mňa tréneri aj vedenie vložili.
Viem, že pozícia brankárskej jednotky so sebou prináša veľkú zodpovednosť, no beriem ju ako motiváciu ďalej sa zlepšovať,“ uviedol 21-ročný brankár pre klubový web Žilinčanov.
V uplynulom ročníku Niké ligy odchytal 11 stretnutí, v ktorých zaznamenal štyrikrát čisté konto.