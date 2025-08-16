Dlhý 66-ročný rekord holandskej Eredivisie je minulosťou. Zlomil ho mladý tínedžer

Jadiel Pereira da Gama.
16. aug 2025
Nový rekordér zaznamenal premiérový štart pri víťazstve PEC Zwolle vonku nad Telstarom 2:0.

AMSTERDAM. Vo veku 15 rokov a 243 dní sa holandský stredopoliar Jadiel Pereira da Gama stal historicky najmladším hráčom v tamojšej Eredivisie.

Nový rekordér zaznamenal premiérový štart pri piatkovom víťazstve PEC Zwolle vonku nad Telstarom 2:0. Mládežnícky reprezentant Holandska nastúpil v závere duelu.

Pre Pereiru to bol ligový debut, prepísal ním tak historický zápis Wima Krasa z roku 1959. Ten bol vo veku 15 rokov a 290 dní doteraz najmladším hráčom so štartom v holandskej najvyššej súťaži.

„Priatelia sa ma často pýtali, či budem najmladší. Som veľmi rád, že sa to stalo. Počul som meno Wim Kras, viem všetko.

Zostal som trénovať s prvým tímom, aj keď som stále na strednej škole. Dúfam, že budem dostávať viac herného priestoru a verím, že čoskoro dosiahnem aj gól,“ cituje Pereiru portál nu.nl.

    dnes 11:07
