Guľa nedokázal zdolať svoj bývalý klub. Bod mu zobral Nebyla: Mrzí ma, že nám dal gól

Slovenský tréner Adrián Guľa z Rigy sa pozerá pred zápasom 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy Riga FC – FK Jablonec.
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Slovenský tréner Adrián Guľa z Rigy sa pozerá pred zápasom 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy Riga FC – FK Jablonec. (Autor: TASR/AP)
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TASR|6. nov 2026 o 13:36
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Oba kluby čakajú v súťaži na víťazstvo, no držia sa na postupovej priečke do play off o osemfinále.

Futbalisti FC Riga remizovali vo štvrtkovom stretnutí 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy UEFA doma s Jabloncom 1:1.

Zápas mal slovenskú stopu na oboch stranách, na lavičke lotyšského družstva sedel tréner Adrian Guľa, o jediný gól hostí sa postaral stredopoliar Sebastian Nebyla, ktorý v 48. minúte vyrovnal.

Oba kluby čakajú v súťaži na víťazstvo, no držia sa na postupovej priečke do play off o osemfinále.

Riga zaznamenala tretiu remízu a je na 19. priečke. Severočesi získali druhý bod a držia sa na 23. pozícii nad čiarou iba tesne, o jediný gól. Ďalej ide 24 tímov.

Jablonec po zmene strán veľmi dobre zareagoval

Pre Guľu mal zápas špecifickú príchuť, v Jablonci pôsobil v rokoch 2002-2004 ako hráč. „Bol to dobrý zápas, veľmi náročný, s vysokou intenzitou. Mali sme väčšie držanie lopty, lenže Jablonec po zmene strán veľmi dobre zareagoval.

Poslal na ihrisko Kuola, ktorý nám robil problémy. Rozhodli drobné detaily a remízu musíme prijať, pretože proti nám stál veľmi dobrý tím.

Pre mňa to bol z určitého pohľadu špeciálny duel, v Jablonci som prežil krásne chvíle. Narodila sa mi tam dcéra, čo je jedna z mojich najkrajších spomienok,“ prezradil slovenský tréner podľa oficiálnej stránky Jablonca.

Nebyla pokazil Guľovi radosť

O triumf pripravil jeho lotyšský tím Nebyla, ku ktorému preletela lopta po centri do šestnástky a bez zaváhania ju poslal k vzdialenejšej žrdi.

Slovenský stredopoliar aj takto oslávil pozvánku do národného tímu.

Fotogaléria zo zápasu Riga FC - FK Jablonec (Konferenčná liga, 3. kolo)
Jablonec's players celebrate their side's first goal scored during the Conference League opening phase soccer match between Riga FC and FK Jablonec in Riga, Latvia, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Roman Koksarov)
KK40 Riga - Hráč Saidou Alioum z Jablonca počas zápasu 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy Riga FC – FK Jablonec v Rige vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR/AP Jablonec's Saidou Alioum, front, shoots during the Conference League opening phase soccer match between Riga FC and FK Jablonec in Riga, Latvia, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Roman Koksarov) - Lotyšsko - šport - futbal - Konferenčná - liga - KL - ligová - fáza - tretie - kolo
KK39 Riga - Slovenský futbalista Dominik Hollý (vpravo) z Jablonca a Maksims Toniševs z Rigy počas zápasu 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy Riga FC – FK Jablonec v Rige vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR/AP Riga's Maksims Tonisevs, left, and Jablonec's Dominik Holly vie for the ball during the Conference League opening phase soccer match between Riga FC and FK Jablonec in Riga, Latvia, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Roman Koksarov) - Lotyšsko - šport - futbal - Konferenčná - liga - KL - ligová - fáza - tretie - kolo - slovaciká
KK38 Riga - Slovenský futbalista Sebastian nebyla (vľavo) z Jablonca a Ahmed Ankrah z Rigy počas zápasu 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy Riga FC – FK Jablonec v Rige vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR/AP Jablonec's Sebastian Nebyla, left, and Riga's Ahmed Ankrah vie for the ball during the Conference League opening phase soccer match between Riga FC and FK Jablonec in Riga, Latvia, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Roman Koksarov) - Lotyšsko - šport - futbal - Konferenčná - liga - KL - ligová - fáza - tretie - kolo - slovaciká
10 fotografií
Jablonec's Saidou Alioum, left, and Riga's Meissa Diop vie for the ball during the Conference League opening phase soccer match between Riga FC and FK Jablonec in Riga, Latvia, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Roman Koksarov)Jablonec's Matej Polidar, left, and Riga's Iago Siqueira jump for the ball during the Conference League opening phase soccer match between Riga FC and FK Jablonec in Riga, Latvia, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Roman KoksarovRiga's Salah Oulad, left, and Jablonec's Richard Sedlacek vie for the ball during the Conference League opening phase soccer match between Riga FC and FK Jablonec in Riga, Latvia, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Roman Koksarov)Riga's head coach Adrian Gula stands near the pitch ahead of the Conference League opening phase soccer match between Riga FC and FK Jablonec in Riga, Latvia, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Roman KoksarovJablonec's players pose for a photo ahead of the Conference League opening phase soccer match between Riga FC and FK Jablonec in Riga, Latvia, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Roman KoksarovJablonec's head coach Lubos Kozel stands near the pitch ahead of the Conference League opening phase soccer match between Riga FC and FK Jablonec in Riga, Latvia, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Roman Koksarov

„Už pred stretnutím som mu gratuloval. Je to úspech pre neho, aj pre Jablonec. Myslel som to naozaj od srdca, je to skvelý chalan.

Veľmi mi pomáhal, keď sme spolu pôsobili v DAC Dunajská Streda. Je to veľmi vďačný hráč. Samozrejme ma mrzí, že nám dal gól, ale to nemôžem ovplyvniť,“ vychválil svojho bývalého zverenca Guľa.

Tréner Jablonca Luboš Kozel chcel získať v Lotyšsku viac ako bod, remízu však musel prijať.

„Chceli sme získať tri body, ale priebeh duelu bol taký, že sme prehrávali a bod musíme zobrať.

Inkasovali sme z penalty, ktorá bola výsledkom našej hlúposti. Som rád, že sa nám potom darili brejky a vyrovnali sme.

Domáci boli silní, mali lepšie držanie lopty ako my, remíza je zaslúžená. Šancu na víťazstvo sme mali, iba ak by sme podali výkon bez väčších chýb,“ pripustil kouč, ktorý poslal na trávnik od začiatku aj ďalšieho slovenského hráča, stredopoliar Dominik Hollý odohral 76. minút.

Tabuľka Konferenčnej ligy

Konferenčná liga

    Slovenský tréner Adrián Guľa z Rigy sa pozerá pred zápasom 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy Riga FC – FK Jablonec.
    Slovenský tréner Adrián Guľa z Rigy sa pozerá pred zápasom 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy Riga FC – FK Jablonec.
    Guľa nedokázal zdolať svoj bývalý klub. Bod mu zobral Nebyla: Mrzí ma, že nám dal gól
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