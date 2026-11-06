Guľa nedokázal zdolať svoj bývalý klub. Bod mu zobral Nebyla: Mrzí ma, že nám dal gól

Futbalisti FC Riga remizovali vo štvrtkovom stretnutí 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy UEFA doma s Jabloncom 1:1.
Zápas mal slovenskú stopu na oboch stranách, na lavičke lotyšského družstva sedel tréner Adrian Guľa, o jediný gól hostí sa postaral stredopoliar Sebastian Nebyla, ktorý v 48. minúte vyrovnal.
Oba kluby čakajú v súťaži na víťazstvo, no držia sa na postupovej priečke do play off o osemfinále.
Riga zaznamenala tretiu remízu a je na 19. priečke. Severočesi získali druhý bod a držia sa na 23. pozícii nad čiarou iba tesne, o jediný gól. Ďalej ide 24 tímov.
Jablonec po zmene strán veľmi dobre zareagoval
Pre Guľu mal zápas špecifickú príchuť, v Jablonci pôsobil v rokoch 2002-2004 ako hráč. „Bol to dobrý zápas, veľmi náročný, s vysokou intenzitou. Mali sme väčšie držanie lopty, lenže Jablonec po zmene strán veľmi dobre zareagoval.
Poslal na ihrisko Kuola, ktorý nám robil problémy. Rozhodli drobné detaily a remízu musíme prijať, pretože proti nám stál veľmi dobrý tím.
Pre mňa to bol z určitého pohľadu špeciálny duel, v Jablonci som prežil krásne chvíle. Narodila sa mi tam dcéra, čo je jedna z mojich najkrajších spomienok,“ prezradil slovenský tréner podľa oficiálnej stránky Jablonca.
Nebyla pokazil Guľovi radosť
O triumf pripravil jeho lotyšský tím Nebyla, ku ktorému preletela lopta po centri do šestnástky a bez zaváhania ju poslal k vzdialenejšej žrdi.
Slovenský stredopoliar aj takto oslávil pozvánku do národného tímu.
„Už pred stretnutím som mu gratuloval. Je to úspech pre neho, aj pre Jablonec. Myslel som to naozaj od srdca, je to skvelý chalan.
Veľmi mi pomáhal, keď sme spolu pôsobili v DAC Dunajská Streda. Je to veľmi vďačný hráč. Samozrejme ma mrzí, že nám dal gól, ale to nemôžem ovplyvniť,“ vychválil svojho bývalého zverenca Guľa.
Tréner Jablonca Luboš Kozel chcel získať v Lotyšsku viac ako bod, remízu však musel prijať.
„Chceli sme získať tri body, ale priebeh duelu bol taký, že sme prehrávali a bod musíme zobrať.
Inkasovali sme z penalty, ktorá bola výsledkom našej hlúposti. Som rád, že sa nám potom darili brejky a vyrovnali sme.
Domáci boli silní, mali lepšie držanie lopty ako my, remíza je zaslúžená. Šancu na víťazstvo sme mali, iba ak by sme podali výkon bez väčších chýb,“ pripustil kouč, ktorý poslal na trávnik od začiatku aj ďalšieho slovenského hráča, stredopoliar Dominik Hollý odohral 76. minút.