Český klub s Nebylom zlomil Rangers na penalty a píše históriu. Boli sme lepší, povedal tréner

Futbalisti českého tímu FK Jablonec dosiahli postupom do hlavnej fázy Konferenčnej ligy najväčší úspech vo svojej histórii.
Spečatili ho vo štvrtok večer, keď v odvete play off dokázali po penaltovom rozstrele vyradiť slávny Glasgow Rangers.
Hráči Jablonca sa dostali do sľubnej pozície pred domácou odvetou po tom, čo na ihrisku súpera prehrali 0:1.
Tesné gólové manko zmazal v druhom polčase Vachtang Čanturišvili - bývalý hráč Spartaka Trnava, s ktorým získal titul v sezóne 2018/19.
Defenzívne ladený zápas napokon nerozhodlo ani predĺženie. Nasledoval jedenástkový rozstrel, ktorý sa od 3. série zle vyvíjal pre Jablonec. Filip Zorvan svoj pokus nepremenil, no v úvode štvrtej série neuspel ani Findlay Curtis z Rangers.
Výbuch radosti domácej prišiel po piatej sérii. Brankár Jan Hanuš vystihol zle umiestnenú strelu Jamesa Penricea a následne Jan Chramosta presnou strelou odštartoval jabloneckú eufóriu.
Narodil som sa pre takéto situácie
„Vedel som, že to rozhodnem. Keď som išiel na tú penaltu, tak som si spomenul na môj prvý taký moment, keď som rozhodol finále Českého pohára s Mladou Boleslavou.
Od začiatku som vedel, že je tu znovu tá chvíľa, keď to môžem potvrdiť a ukázať, že som strelec a že som sa narodil pre takéto situácie,“ uviedol Chramosta pre klubový web Jablonca.
VIDEO: Zostrih zápasu Jablonec - Rangers
Tím, v ktorom pôsobí aj slovenský stredopoliar Sebastián Nebyla, v Konferenčnej lige postupne vyradil chorvátsky Varaždín (2:3, 2:0), lotyšský klub RFS z Rigy (2:0, 2:1) a napokon aj Glasgow Rangers (0:1, 1:0, 4:3 po rozstrele).
Boli sme lepší než Rangers
„Som veľmi hrdý na náš tím. Plnili sme to, čo sme chceli, navyše sme hrali futbalovo. Charaktery našich hráčov sú jednoducho fantastické. Na konci predĺženia nám už dochádzali sily.
V penaltách sme asi viac chceli. Jednoducho sa to podarilo a všetko do seba zapadlo. Som rád z herného prejavu, boli sme lepší než Rangers. Veľmi si to vážim,“ povedal tréner Jablonca Luboš Kozel.
VIDEO: Tréner Kozel po postupe do hlavnej fázy Konferenčnej ligy
Už sa teší na súperov, ktorých jeho tímu určí piatkový žreb. „Teraz nás čakajú krásne zápasy a veľmi ťažká jeseň, ale presne také zápasy chceme hrať. Pre klub je to dôležité aj z ekonomického hľadiska,“ konštatoval Kozel.
Podľa trénera Rangers Dereka McInnesa nepodali jeho zverenci ideálny výkon. Po prehre s Jabloncom prišli o možnosť účinkovať v európskych pohároch.
VIDEO: McInnes po vypadnutí Rangers
„Dnes to bol nepodarený výkon. Išli sme do zápasu s rovnakou zostavou ako v domácom zápase, ale nestačilo to.
V druhom polčase sme prešli na zostavu s dvoma útočníkmi, ale neboli sme dostatočne aktívni a nepomohla ani zmena rozostavenia.
Chcem sa ospravedlniť našim fanúšikom, ktorí išli s nami takú dlhú cestu. Zodpovednosť beriem na seba. Máme veľký priestor na zlepšenie. Jablonec zaslúžene postúpil,“ poznamenal McInnes.