Anglický favorit narazil na českú stenu. Jablonec odohral zápas, na ktorý sa nezabudne

Futbalisti FK Jablonec vybojovali jeden z najvýznamnejších výsledkov histórii tohto severočeského klubu.
Vo štvrtkovom stretnutí 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy aj so Slovákmi Sebastianom Nebylom a Dominikom Hollým uhrali remízu 0:0 s Brightonom, ktorý aktuálne okupuje tretiu priečku tabuľky Premier League a v najvyššej anglickej súťaži ťahá sériu štyroch výhier.
„Čajky“ na Strelnici narazili na stenu, povedal kapitán domácich Nemanja Tekijaški.
Jablonec získal prvý bod v tomto ročníku európskej pohárovej súťaže číslo tri. Slovenskí stredopoliari sa zapojili do hry v druhom polčase.
Zatiaľ čo Nebyla nastúpil v 62. minúte krátko nato videl žltú kartu, Hollý prišiel na ihrisko v 74. minúte.
VIDEO: Tréner Jablonca hodnotí zápas s Brightonom
Tréner Jablonca Luboš Kozel na pozápasovej tlačovej konferencii vyzdvihol aj prínos striedajúcich hráčov: „Musím byť spokojný, pretože sa nám podaril výsledok, ktorý sa pravdepodobne zapíše do histórie klubu.
Stáli sme proti súperovi s obrovskou kvalitou a na začiatku to bolo vidieť. Vôbec sme nemali loptu na kopačkách. Úvod nám úplne nevychádzal, museli sme zhusťovať priestor, no rýchlosť a individuálna kvalita súpera boli nesmierne citeľné. Niekedy sme situácie zachraňovali až na poslednú možnú chvíľu.
Počas celého zápasu sme však bránili veľmi dobre. Čím dlhšie sme dokázali udržať bezgólový stav, tým väčšiu chuť sme mali smerom dopredu. Teší ma aj výkon striedajúcich hráčov. Všetci priniesli do hry energiu, možno dokonca väčšiu, než akú priniesli striedania súpera.“
K hlavným postavám defenzívy domácich patril kapitán Tekijaški. Aj srbský stopér si bezgólovú remízu sa Brightonom nesmierne vážil: „Je to najlepší tím, proti ktorému som kedy hral, a ten bod má cenu zlata.
Bude sa počítať aj na konci súťaže. Určite je to teda jeden z najväčších úspechov mojej futbalovej kariéry. Začiatok bol náročný. Podľa toho, čo mi hovorili chalani, sa prvých pätnásť či dvadsať minút ani nedokázali nadýchnuť.“
Zároveň prezradil, že výkon Jablonca ocenili aj hráči súpera. „Rozprával som sa s Lukom Vuškovičom a Pascalom Grossom a boli celkom pokojní. Hovorili, že sme odohrali skvelý zápas. Gross mi po stretnutí povedal, že sme mohli využiť naše šance a pokojne sme mohli aj vyhrať. Pogratuloval nám k výkonu. Narazili tu na stenu,“ dodal Tekijaški podľa klubového webu.
S deľbou bodov nebol spokojný tréner klubu z juhu Anglicka Fabian Hürzeler, hoci aj on vyzdvihol výkon českého oponenta: „Mali sme veľa centrov a dobre sme držali loptu. Chýbal tomu už len gól. Jablonec dokázal všetko ubrániť a za to mu musíme vzdať uznanie.
Aj oni mali veľmi dobré protiútoky. Bolo to tak preto, že sme nedodržiavali svoju štruktúru a herný plán, s ktorým sme vstupovali do zápasu. Určite sme mohli hrať lepšie. V tomto smere sa musíme v nasledujúcich zápasoch zlepšiť.“
Spomedzi Slovákov bol v akcii aj stredopoliar László Bénes, ktorý bol pri prehre Gentu s Bragou 0:2, keď v Portugalsku nastúpil za belgický tím v 41. minúte.
Futbalisti lotyšskej Rigy FC pod vedením slovenského trénera Adriána Guľu zaznamenali v aktuálnej edícii KL druhú remízu. Zápas s Pafosom sa na Cypre skončil výsledkom 1:1.